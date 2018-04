Onsdag den 25. april skal retten afgøre, om Peter Madsen er skyldig i drabet på den svenske journalist Kim Wall, og hvilken straf han i så fald skal have.

Efter 11 retsmøder i en af danmarkshistoriens mest omtalte drabssager mangler nu kun dommen at blive afsagt.

Under proceduren 23. april gjorde specialanklager Jakob Buch-Jepsen det klart, at han mener, at Peter Madsen skal spærres inde på ubestemt tid - enten ved fængsel på livstid eller forvaring.

Forsvarer Betina Hald Engmark forklarede, at hendes klient har begået fejl og handlet "fuldstændig irrationelt". Men hun bad i sin procedure i Københavns Byret retten om at frifinde ubådskaptajn Peter Madsen for anklagerne om drab og seksuel mishandling og idømme ham fængsel i et halvt år for partering af liget.

Bliver man dømt for at have slået nogen ihjel i Danmark, så er der tre muligheder for straf: En fængselsstraf, der enten kan være tidsbestemt på mellem fem og 16 år eller på livstid, en behandlingsdom eller en forvaringsdom.

Henrik Stagetorn, der er advokat og partner i Stagetorn Advokater, forklarer, at forvaring sandsynligvis vil være den værste straf for Peter Madsen.

Peter Madsen er tiltalt for at have planlagt, at han under sejladsen 10. august i fjor ville mishandle og dræbe den svenske journalist Kim Wall.

Peter Madsen nægter sig skyldig i seksuelt overgreb og drab, men han har erkendt at have parteret Kim Walls lig. Peter Madsen hævder, at Kim Wall døde af kulilteforgiftning ved 23-tiden, mens han selv var på ubådens dæk, og at han den efterfølgende morgen i en form for choktilstand parterede liget.

Retssagen mod Peter Madsen begyndte d. 8. marts 2018, og der falder i dag 25. april dom i sagen.

