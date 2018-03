Nordjyllands Polti efterlyser vidner, der overværede et trafikuheld i Aalborg fredag morgen.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

Uheldet skete, da en bilist foretog et vognbaneskift mod venstre på Hobrovej ved tilkørslen til motorvejen ved Mariendals Mølle krydset, hvor der dog allerede kørte en anden bil. Denne bilist måtte bremse op for ikke at lave en påkørsel, og det resulterede så i, at vedkommende blev påkørt bagfra af en tredje bilist.

Uheldet fik heldigvis ikke fatale følger for de implicerede, men to af parterne blev undersøgt på skadestuen for lettere tilskadekomst.

Den første bilist, der foretog det farlige vognbaneskift, kørte væk fra stedet. Det er denne person, som politiet efterlyser.

»Bilisten, der er skyld i uheldet, holder ind til siden længere nede på vejen, hvor vedkommende kigger tilbage og derefter kører. Nu endte det kun med lettere tilskadekomst, men det kunne være gået grueligt galt. Den ene bil ender på taget, så det kunne sagtens være endt med alvorlig tilskadekomst,« oplyser vagtchef hos Nordjyllands Politi, Karsten Højrup Kristensen, til BT.

Ifølge politiet er der formentligt tale om en midaldrende kvinde, der kørte i en grå/mørk personbil, og hun kørte efter uheldet fra stedet i retning mod Skalborg.

Hvis du ved noget om sagen, kan du kontakte politiet på telefonnummer 114.