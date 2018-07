Fyns Politi efterlyser to kvinder, der mistænkes for at have begået to tricktyverier i Kerteminde og i Roskilde.

Først slog kvinderne til i Clausens Konditori i Kerteminde, hvor de købte varer for 46 kroner, som de betalte med 1.000 kroner. Under tilbagebetalingen af byttepengene opstod der så megen forvirring, at ekspedienten endte med at give dem 500 kroner for meget tilbage. Det skete 16. juni.

Den 3. juli slog de tilsyneladende til igen i guldsmedeforretningen Anytime på Algade i Roskilde. Her havde de igen held med et tricktyveri. Mens de distraherede personalet ved at stille spørgsmål om forskellige smykker, stjal de et guldarmbånd til 18.000 kroner.

Foto: Fyns Politi Vis mere Foto: Fyns Politi

Fyns Politi efterlyser nu de to kvinder, der begge er udlændinge, mørke i huden og 18-25 år gamle:

A: Lav og kraftig af bygning, langt mørkt hår samlet i hestehale med markeret skilning. Iført blå/hvid stribet halvlang kjole, sort cardigan, guldfarvede sko. Medbragte sort håndtaske.

B: Lav og spinkel af bygning, langt mørkt hår samlet i fletning. Iført sort kort kjole med hvid halskant, lang lys cardigan, sorte flade sko og store øreringe. Medbragte sort skuldertaske, hvorpå var monteret en sort pompom.

Fyns Politi kan kontaktes via telefon 114.