Torsdag ved middagstid rykkede en større politistyrke ud til et lejlighedskompleks i Brøndby for at undersøge boligen for 'mistænkelige effekter'.

Nordsjællands Politi var torsdag ude ved boligen for at efterforske en voldssag, da de pludselig faldt over nogle genstande, der krævede nærmere undersøgelse.

»Jeg kan bekræfte, at politiet er til stede. Ved fundet af objekterne tilkaldte vi Forsvarets ammunitionsrydning, så de kunne hjælpe os med at få fjernet det, vi havde fundet,« fortæller politikommisær ved Nordsjællands Politi Klaus Madsen.

Politikommisæren vurderer, at der ikke er tale om genstande, der er til fare for andre beboere i området. Men hvis Forsvarets ammunitionsrydning vurderer andet, vil området blive afspærret.

Men indtil videre er der ikke tale om nogen farlig situation.

»Det er en ganske almindelig procedure, men jeg fandt det alligevel nødvendigt at tilkalde assistance, efter vi fandt de omtalte genstande,« fortæller politikommisæren.

Foreløbigt er ingen blevet anholdt.

Lige nu er der både bombehunde- og afryddere til stede. Politiet kan ikke oplyse, hvornår aktionen er overstået, men politikommisæren understreger, at der altså er tale om ganske almindelig rutineefterforskning.