Den amerikanske skuespiller Vince Vaughn er blevet arresteret af politiet. Det skriver flere medier, herunder Hollywood Reporter.

Det er endnu ikke bekræftet hvad årsagen til arrestationen er. Dog skriver TMZ, at Vince Vaughn tidligt natten til søndag omkring klokken 4 lokal tid blev stoppet tilfældigt af politiet. Skuespilleren havde angiveligt en passager med i bilen og blev testet for om han var påvirket. Herefter blev han så angiveligt anholdt og sigtet for det, som amerikanerne kalder DUI - driving under the influence. Altså at føre et køretøj i påvirket tilstand.

Angiveligt skulle skuespilleren være blevet anholdt i Manhattan Beach i Californien.

Den 48-årige skuespiller, der blandt andet er kendt fra filmen The Wedding Crashers, samt filmen The Break-Up, hvor han spiller overfor Jennifer Aniston, har tidligere været indblandet i noget ballade, hvor politiet også var involveret.

I 2001 blev han overfaldet på en bar, hvor også skuespillerne Steve Buscemi og Scott Rosenberg var med.