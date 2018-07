En stribe voldtægtsdømte personer slipper langt billigere, end en strafskærpelse fra Regeringen lægger op til. Det viser en gennemgang af samtlige voldtægtsdomme efter strafskærpelsen trådte i kraft, som B.T. har foretaget. Dommerforeningen fortæller, at de ønsker at efterkomme strafskærpelsen.

I gennemgangen af 95 voldtægtsdomme mellem januar 2016 og maj 2017 er 17 voldtægtssager begået efter strafskærpelsen trådte i kraft. Af dem er ti fuldbyrdede voldtægter og yderligere er otte af dem enten parvoldtægter eller kontaktvoldtægter, som Regeringen ønsker skal straffes med mellem to og et halvt år og tre års fængsel.

Fakta #Voldtaget B.T. har sat sig for at undersøge, hvilke personer der begår voldtægt i Danmark. Når der i såvel forskning som journalistik bliver sat fokus på voldtægt, er det ofte med offeret i centrum. Meget få undersøgelser belyser de personer, som begår overgrebene. Derfor har B.T. indhentet samtlige dombøger i perioden mellem 1. januar 2016 og 8. maj 2017, hvor der er faldet en voldtægtsdom. Ved at gennemgå omkring 100 dombøger forsøger B.T. at give et indblik i, hvem der begår voldtægt, hvilke typer af voldtægt der er hyppigst, og hvor voldtægterne finder sted, ligesom vi taler med både ofre for voldtægt og dømte voldtægtsforbrydere. I projektet #Voldtaget præsenterer B.T. ligeledes et interaktivt danmarkskort, der viser samtlige voldtægtssager, hvor der er faldet dom i perioden. I begrebet voldtægter inkluderer vi fuldbyrdede voldtægter, andet seksuelt forhold end samleje, voldtægtsforsøg og medvirken til voldtægt. Vi har udeladt blufærdighedskrænkelser, ligesom sager, der har ført til frifindelse, betingede fængselsdomme eller delvist betingede fængselsdomme, samt sager, hvor der udelukkende er idømt bøde, ikke er medtaget. Ligeledes har vi valgt at udelade sager, hvor der er formodet sindssyge for gerningspersonens vedkommende – såkaldte § 68-70-sager.

Men de otte sager i gennemgangen giver en gennemsnitsstraf på 16,9 måneder - eller under halvandet år. Væsentlig under de ønskede to og et halvt år til tre års fængsel.

Hvorfor Regeringens ønskede strafskærpelse ikke er slået igennem i de første sager efter skærpelsen trådte i kraft har formanden for Den Danske Dommerforening, Mikael Sjöberg, ikke umiddelbart ingen klar idé om. Han påpeger dog, at alle voldtægtssager er forskellige, og det vil dommene også være.

Ikke modvilje mod beslutning

»Jeg har ikke noget bud på, hvorfor jeres tal viser det. Men jeg kan sige, at al strafudmåling er konkret. Og hvis jeres undersøgelse viser, at de forskellige straffe ikke lever op til Folketingets ønsker, så er det ikke modvilje mod beslutningerne. Jeg ved, at strafskærpelsen i voldtægtssager ligger i baghovedet hos os allesammen,« siger formand for Den Danske Formand, Mikael Sjöberg, og uddyber:

»Det er vigtigt at understrege, at voldtægtssager er blandt de mest forskellige - der er ikke to sager, der er ens. Så det kan være en del af forklaringen. Men mit indtryk er ellers, at strafskærpelsen var slået igennem tidligere og tidligere, end jeres tal viser. Derfor vil jeg godt forholde mig lidt afventende.«

B.T.s undersøgelse af dommene for voldtægt viste også at selv, hvis man medregner sager om overfaldsvoldtægt, så lever straflængderne heller ikke op til de ønskede to og et halvt år til tre års fængsel. Sammenlagt har de ti sager givet en gennemsnitlig straf på 26,7 måneder - flere måneder under den ønskede straflængde.

Herunder kan du se B.T.s interaktive danmarkskort over voldtægtsdomme. Du kan navigere rundt i det ved at bruge musen eller dine fingre, hvis du læser med på mobil.

Har du været udsat for et seksuelt overgreb, og kunne du have lyst til at dele din historie. Så kontakt B.T.s journalister på bopo@bt.dk, jepa@bt.dk eller cweb@bt.dk.