En af Hells Angels absolutte topfigurer, 55-årige Jørgen 'Fehår' Rinke, risikerer at tilbringe resten af sit liv i fængsel. Københavns Politi mener, han styrede salget af hash i mindst to boder på Christiania.

Anklagemyndigheden i København kræver Jørgen Rinke genindsat på livstid, såfremt han bliver kendt skyldig som bagmand i en ring af handlere.

»Vi går efter at få ham genindsat til afsoning af livstidsstraffen. Det er vores principielle påstand. Subsidiært nedlægger vi påstand om en længere fængselsstraf,« siger anklager Rasmus Von Stamm.

Jørgen Rinke, der tidligere hed Jørgen Nielsen, er en af de gamle veteraner i Hells Angels. Han var en af de seks Hells Angels-rockere, der skød Bandidos-rockeren Uffe Larsen foran Kastrup Lufthavn 10. marts 1996. Lufthavnsdrabet regnes for at være startskuddet til 1990ernes blodige rockerkrig mellem Hells Angels og Bandidos, der førte til fem drab og 40 drabsforsøg.

Fehår fik livstid for drabet, men 27. juni 2013 blev han løsladt efter godt 17 år i fængsel.

»Jeg er selvfølgelig lettet efter så mange år,« sagde Jørgen Rinke dengang til BT.

Hells Angels-rockeren Jørgen "Fehår" Nielsen. Foto: Claus Lunde

Efter knap fire år i frihed blev Jørgen Rinke anholdt i april sidste år. Det skete i forbindelse med en stor koordineret politiaktion mod 21 adresser i Københavnsområdet. Aktionen var resultat af en målrettet efterforskning, hvor politiet fulgte pengene fra hashsalget i Pusherstreet på Christiania. Pengene førte ifølge politiet hen til Hells Angels klubhus i Siljangade 10 på Amager og ned i lommerne på toneangivende medlemmer af rockerklubben.

Under en politiaktion 14. november anholdt politiet et andet 54-årigt medlem af Hells Angels afdeling på Amager. Han er nu tiltalt i samme sag som Fehår. I alt er otte personer anholdt i sagen.

Ifølge anklageskriftet var Fehår bagmand i »en professionel og hierakisk opbygget organisation«, der dagligt solgte 2 kg cannabisholdige produkter på Christiania.

Ifølge anklageskriftet fungere Fehår i sin egenskab af fuldgyldigt HA-medlem som »overordnede leder af organisationen, i hvilken egenskab han havde det overordnede ansvar for hashboderne og løbende modtog del af fortjenesten«.

Sin del af overskuddet fra de mange solgte klumper hash fik han i form af bundtede sedler.

Foruden tiltalen for handel med euforiserende stoffer er Fehår også tiltalt for besiddelse af mindre mængder hash og for at have smuglet en iPhone ond i Arresten i Helsingør.