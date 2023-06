Gennem en lille uges tid har situationen været på kogepunktet i hjertet af Ruhr-distriktet, hvor mænd med tilknytning til to familieklaner gentagne gange er stødt sammen.

Op til 500 mænd har ifølge Bild været på gaden som tæskehold for at vise modparten, hvem der havde magten.

Det har fået politiet til at udkommandere store styrker i forsøget på at afværge sammenstød mellem de to klaner.

Konflikten tog sin begyndelse torsdag i den forgangne uge i byen Castrop-Rauxel.

Bild skriver, at årsagen til striden skulle bunde i fnidder imellem børn, der skulle have stået på i en periode.

Voldsomt slagsmål

Torsdag udviklede fejden mellem de to familier sig til et veritabelt slagsmål på gaden.

Her blev teenagere og voksne mænd fra begge sider kaldt til området, hvor man udkæmpede et voldsomt masseslagsmål.

Helt op til 80 personer deltog ifølge flere tyske medier i kampen, hvor man var bevæbnet med forskellige former for slagvåben samt knive og macheter.

Flere kom selvsagt til skade. Et af ofrene i en sådan grad, at politiet vurderer, der er tale om drabsforsøg.

Situationen i Castrop-Rauxel eskalerede yderligere fredag, da de to parter tilkaldte yderligere forstærkninger.

Kun et større politiopbud forhindrede endnu et gadeslag i byen. Ved samme lejlighed beslaglagde politiet stik- og slagvåben samt et skydevåben.

Rykkede til anden by

Senere samme dag rykkede konflikten til den nærliggende by Essen.

En mand med tilknytning til den ene familieklan, der skulle have libanesiske rødder, forklarede til Bild, at et af deres familieoverhoveder på sociale medier havde opfordret til, at man samledes og viste den anden klan – med syriske rødder – hvem der bestemte.

Ifølge den tyske avis Bild var der samme dag blevet postet et videoklip på sociale medier, hvor en maskeret mand med syrisk baggrund opfordrede til, at en restaurant i Essen tilhørende et libanesisk familieoverhoved burde stormes.

Smadrede café

Det fik flere hundrede libanesere på gaden. De marcherede gennem byens centrum, hvor de stormede en café, der blev smadret. Ejeren skulle være syrer.

Lørdag blev der igen rundsendt videoklip på sociale medier. Blandt andet opfordrede en mand på den syriske side til, at man burde mødes ved banegården i Essen og endegyldigt få afgjort spørgsmålet om, hvem der var stærkest.

Manden var maskeret og bevæbnet med en kølle.

Opfordringen blev hørt, og mænd fra andre dele af Tyskland med tilknytning til parterne begyndte at sætte kursen imod Essen.

Anspændt stemning

Igen var politiet på plads og fik forhindret yderligere vold.

Flere lokale medier beskriver, at stemningen var anspændt, og mænd med arabisk baggrund hang ud foran caféer og vandpibebarer og var klar til at drage i felten, hvis muligheden bød sig.

Mandag aften måtte talstærkt politi atter rykke ud, skriver Bild. Denne gang til sygehuset i byen Bottrop, der ligeledes ligger i Ruhr-distriktet.

Tidligere på aftenen var en ung mand med libanesisk baggrund blevet påkørt i en trafikulykke, hvor han havde brækket begge ben.

Foreløbig tyder det på, at ulykken ikke havde noget med konflikten at gøre, men på libanesisk side formodede man straks, at der var en forsætlig påkørsel begået af syrere.

En telefonkæde aktiverede godt 50 libanesiske mænd, der rykkede ud til sygehuset og tog opstilling uden foran.

De lokale delstatsmyndigheder frygter, at konflikten langtfra er slut.

