Det var yderst klamme oplysninger, der fredag kom frem ved Retten i Esbjerg.

Her blev det oplyst, hvordan en lettere retarderet 50-årig mand igennem en årrække har begået sexuelle overgreb mod sin nevø. Det skriver jv.dk.

Hele den grusomme sag begyndte at komme frem i lyset, da nevøen i 2017 blev opdaget i at have oralsex med en anden dreng på sin skole.

Det fik ham til kort tid efter at sige, at det var hans onkel, der havde lært ham det.

Drengen fortalte umiddelbart efter sin far og sin kontaktpædagog om, hvordan onklen ved flere lejligheder havde fået ham til at sutte og masturbere onklens lem.

Det skulle være foregået i onklens hjem i Esbjerg, hjemme ved nevøens forældre, når onklen var på besøg, og på et offentligt område tæt på forældrenes hjem.

Helt konkret har nevøen to gange afgivet forklaring på video til Syd- og Sønderjyllands Politi.

På en af videoerne fortæller nevøen, hvordan onklen blandt andet havde tilbudt ham cigaretter for at få lov til at sutte på hans lem.

Se dommen Dommeren ved Retten i Esbjerg vurderede fredag, at 50-årige mand er skyldig i sexuelle overgreb på sin egen nevø. Dommeren vurderede, at manden er omfattet af straffelovens paragraf 16, stykke 2. Den lyder således: 'Personer, der på gerningstiden var mentalt retarderede i lettere grad, straffes ikke, medmindre særlige omstændigheder taler for at pålægge straf'. Dommen lød på anbringelse uden længstetid på en institution for personer med vidtgående psykiske handicap. Manden valgte at modtage dommen. Kilde: jv.dk

Der er tydeligvis flere grunde til, at sagen er trukket ud i flere år, før der fredag faldt en dom.

For det første har nevøen haft svært ved at tidsfæste episoderne nøjagtigt, men overgrebene i onklens hjem skulle have fundet sted mellem juni og september i 2014, mens de øvrige forhold skulle være sket i en periode fra juni 2014 til november 2015.

Altså mens drengen, der er født i 2001, var 13-14 år gammel.

For det andet nægtede den 50-årige mand sig skyldig i de seksuelle overgreb, da han blev spurgt af retten.

Dog kom det i retten frem, at onklen over for politiet havde erkendt, at han havde forgrebet sig på nevøen og suttet på hans lem

Det var påstand mod påstand, men retten fandt nevøens forklaring troværdig, og at den blev understøttet af nevøens far og kontaktpædagog.

Og delvist også af den dømtes egen tidligere forklaring om, at han havde forulempet nevøen.

Retten fandt det skærpende, at nevøen på gerningstidspunktet var mindreårig.

I øvrigt blev den 50-årige mand blev også fundet skyldig i besiddelse af ni pornografiske billeder af børn uden seksuel aktivitet på to forskellige mobiltelefoner.

Det erkendte manden og forklarede, at det var billeder, som han havde fået tilsendt fra nevøen.

Den 50-åriges sidste ord, inden voteringen og domsafsigelsen var, at han betragtede anbringelse på en institution som en ferie, der ikke ville hjælpe noget videre.

Alligevel blev manden af Retten i Esbjerg dømt til at blive anbragt uden længstetid på en institution for personer med vidtgående psykiske handicap.