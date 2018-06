Kender du noget til sagen? Tip redaktionen på 1929@bt.dk eller via Facebook.

Fra sin parkerede varevogn på Strandvejen i Aarhus tog en 52-årig mand adskillige billeder af mere eller mindre afklædte kvinder, der frekventerede stranden ved Hotel Marselis.

Ifølge Østjyllands Politis døgnrapport opdagede en borger, at 'hobbyfotografen' tog billeder med sin store zoomlinse af kvinder, der var i gang med at klæde om eller var i bikini.

Lettere nervøst forsøgte hans ifølge døgnrapporten at bortforklare sit ærinde på stedet, da han blev konfronteret af politiet. Men billederne på kameraet var det eneste sandhedsvidne, som ordensmagten havde brug for. De viste tydeligt, at han havde været lidt for interesseret i det modsatte køn.

Han havde taget en del billeder af kvindernes numser, skridt og bryster - på flere af billederne var kvinderne helt nøgne.

Manden blev anholdt og sigtet for blufærdighedskrænkelse, men da han er tysk statsborger, slap han med en straksbøde. Billederne blev konfiskeret, og manden fik lov til at køre tilbage over grænsen efter løsladelsen.