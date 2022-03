Først da han for alvor fik armen vredet om, indrømmede kirurg Hans Schultz over for retten, hvorfor han havde kastet en trefork i byens bæk vest for Odense.

Han ville kurere sin impotens.

Året var 1617, og Hans Schultz var stillet for retten, efter en borger i bækken havde fundet en trefork indgraveret med mystiske tegn og indleveret den til byens smedelaug.

»De kigger på det og synes, det ser noget suspekt ud, så de leverer det ind til rådstueretten eller borgmesteren, som sætter en undersøgelse i gang for at finde ud af, hvem der har lagt det i vandet,« siger Jakob Tue Christensen, museumsinspektør ved Odense Bys Museer.

Nu var det op til retten at afgøre, om den ikke-universitetsuddannede kirurg, der dengang hed en bartskærer, havde påkaldt djævelen gennem sort trolddom, eller – som han selv hævdede – blot havde benyttet videnskabelig praksis til at løse sit legemlige problem.

For at afgøre det retlige spørgsmål om kirurgens impotens var byens borgmester, lensmand og biskop samlet, sandsynligvis i selskab af byens øvrige spidser.

Ifølge retsskriftet, som stadig er bevaret, foregik den unikke retssag med en tilpas tøhø-agtig stemning.

»Der er så den her pragtfulde bemærkning fra lensmanden om, hvad Hans Schultz dog skulle med den med den gamle grimme kone, han havde,« siger Jakob Tue Christensen.

Sådan har vi gjort Fortidens forbrydelser er en serie om opsigtsvækkende kriminalsager, som er foregået i og omkring det Odense, vi kender i dag. Bare for virkelig lang tid siden. Hver især siger forbrydelserne noget om datidens samfund og retssystem, og med hjælp fra Odense Bys Museer kan B.T. i detaljer fortælle om, hvordan forbrydelser i Odense er blevet begået og straffet gennem historien.

Ifølge museumsinspektøren er sagen særligt interessant, fordi den tegner et billede af en tid, hvor videnskaben og det overnaturlige giver udfordringer i retssamfundet.

»Vi er på et tidspunkt, hvor den empiriske videnskab er begyndt at få momentum, men vi er ikke ude af overtro,« siger han.

Derfor var det op til Hans Schultz i år 1618 at bevise sin uskyld udi mørk magi, hvis han ville undgå at blive brændt.

»Der har været noget på spil,« siger Jakob Tue Christensen.

Impotens kunne ifølge den tyske læge Theophrastus Paracelsus kureres ved at smede en trefork i Saturns time, som derefter skulle have særlige tegn indgraveret en søndag morgen inden solopgang. Derefter skulle forken stilles i et vandløb, hvor den var helt dækket af vand, og ni dage senere skulle man være helbredt. Kilde: Odense Bys Museer

Heldigvis for Hans Schultz havde han noget at hænge sin hat på. Han havde nemlig læst i et videnskabeligt værk af den anerkendte schweiziske læge Paracelsus, hvordan han kunne forbedre sin potens.

Ifølge videnskaben skulle han bare lave en trefork ud af jern fra en hestesko, han havde fundet på vejen.

Jernet skulle smedes om, mens planeterne stod i en særlig konstellation, og efterfølgende skulle planeternes tegn indgraveres i treforken en søndag morgen inden solopgang, inden treforken skulle stilles i en bæk, hvor den var helt dækket af vand.

Ved at følge behandlingsplanen skulle man ifølge lægen blive kureret på bare ni dage.

Hvorvidt Hans Schultz fik forbedret sin potens ved hjælp af treforken, melder historien ikke noget om, men det lykkedes ham ikke desto mindre at overbevise retten om sin uskyld ved at henvise til videnskaben.

»Når teksten ikke omtaler noget om trolddom, og at det i øvrigt er skrevet af en anerkendt videnskabsmand og er et videnskabeligt værk, så er det i hvert fald ikke trolddom,« siger Jakob Tue Christensen.

På den måde lykkedes det Hans Schultz at blive frikendt.