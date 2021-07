Kirsten Jensen lå fredfyldt i sin seng og sov, da hun kort før midnat søndag vågnede til et stort brag.

»Jeg sagde højt til mig selv: Hvad pokker er det, der sker?«

Først blev den 65-årige kvinde forskrækket. Havde svært ved at lokalisere, hvor støjen kom fra. Men snart konstaterede hun, at der stod en ung mand i hendes have. Ikke langt fra ham stod hans nu ødelagte sorte Fiat.

For tredje gang på et år var en bilist kommet på afveje og var endt i Kirsten Jensens have på Langegyde i Kærum på Fyn. Denne gang var dog noget mere voldsom en de forrige gange.

Den sorte Fiat, der søndag aften bragede ind i Kirsten Jensens hus, er nu smadret. Heldigvis kom føreren ikke til skade. Vis mere Den sorte Fiat, der søndag aften bragede ind i Kirsten Jensens hus, er nu smadret. Heldigvis kom føreren ikke til skade.

Den unge mand havde nemlig påvirket af alkohol mistet styringen og var knaldet direkte ind i hjørnet på huset.

Han kom – modsat sin bil – ikke til skade, men blev i stedet taget med af politiet.

Det bekræfter politikommissær Jens Friis Christensen overfor Fyens Stiftstidende, som var det første medie til at beskrive Kirsten Jensens oplevelse.

»Han kom kørende ad Fåborgvej fra øst mod vest og skal dreje til venstre ad Langegyde, da han påkører og rammer hushjørnet. Vi tager en blodprøve af ham, fordi betjentene mistænker, at han er påvirket af spiritus,« siger han til mediet.

Netop det faktum, at der er tale om en spritbilist, har betydning for, at Kirsten Jensen vælger at dele sin oplevelse. Hun håber, at andre kan tage ved lære af den.

»De kører i forvejen stærkt herude, og de kan jo ikke styre med sprit i blodet. Det er ikke i orden. Det kan jo gå ud over andre,« siger hun og understreger igen glæden over, at der søndag ikke var nogen tilskadekomne. At der kun var materielle skader.

Oplevelsen kostede hende dog nattesøvnen. Også selvom naboer blev og tog en øl med hende, så hun lige kunne falde lidt til ro.

»Man er jo helt oppe og ringe. Der går mange tanker igennem hovedet på én: Hvad nu, hvis det var gået anderledes? Hvad nu, hvis han havde ramt den flade ende af huset?«

Foruden bilen gik uheldet også ud over det til salg-skilt, der stod foran Kirsten Jensens hus. Nu er Kirsten Jensen ikke længere sikker på hun vil flytte – hun har jo gode naboer. Vis mere Foruden bilen gik uheldet også ud over det til salg-skilt, der stod foran Kirsten Jensens hus. Nu er Kirsten Jensen ikke længere sikker på hun vil flytte – hun har jo gode naboer.

Mandag aften har Kirsten Jensen, der bor alene i det grå hus på Langegyde, atter fået styr på tankerne.

Hun er med egne ord »landet igen«. Godt hjulpet på vej af naboer, der dagen igennem har været forbi for at spørge til hende.

»Jeg er en sej jyde. Jeg er ikke så let at slå ud. Det er kun i øjeblikket, og så kommer jeg hurtigt igen.«

»Det er rart, at mine naboer har været herovre. Det betyder meget,« fortæller hun.

Understreger, at det for hende ikke er en mulighed at gå og være bange. At føle sig utryg i sit eget hjem.

Heller ikke, selvom det som tidligere nævnt er tredje gang på et år, at en bil ender på hendes grund.

Først var det en elektrikerbil, der slog et smut forbi. Og for halvanden måned siden var det så en lastbil, der rev hendes rækværk ned i forsøg på at vende.

»Jeg har boet her i 21 år og har aldrig oplevet noget lignende,« fortæller hun og fortsætter:

»Man tænker jo: 'Hold da op, bare der ikke sker noget'. Det er svært ikke at få den tanke, når de kører så stærkt på Fåborgvej. Men det hjælper jo ikke noget at gå og være bange. Det vil jeg simpelthen ikke. Så kan man ikke bo her.«