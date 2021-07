»Hvad pokker sker der her? Har der været brand? Er der nogen i butikken?«

Det var med Tina Jørgensens egne ord et »frygteligt syn«, der ramte hende, da hun mandag morgen låste sig ind i Kirkens Korshær-butikken i Fuglebjerg, hvor hun er daglig leder.

Overalt lå et lyst lag pulver fra en brandslukker. Men der lugtede ikke brændt, nåede Tina Jørgensen at konstatere, før hun fik øje på et hul i loftet.

Snart stod det klart, hvad der var sket. Der havde været indbrud. Og endda et »tarveligt« et af slagsen, som Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi beskriver det i døgnrapporten.

Alt indholdet i lagerrummet skal nu destrueres. Foto: Tina Jørgensen, daglig leder i Kirkens Korshær i Fuglebjerg Vis mere Alt indholdet i lagerrummet skal nu destrueres. Foto: Tina Jørgensen, daglig leder i Kirkens Korshær i Fuglebjerg

»Indbrudstyve synker ind i mellem dybere, end man skulle tro,« indledes beskrivelsen af episoden, der er fundet sted mellem søndag klokken 22 og mandag 6.30.

I rapporten lyder det videre, at tyvene brød ind gennem taget ved at fjerne blandt andet tagplader.

Dernæst stjal de diverse genstande, før der til sidst blev tømt en pulverslukker ud i lokalet.

I et interview med TV 2 Øst, som var det første medie til at beskrive indbruddet, giver Tina Jørgensen politiet ret: Indbruddet er tarveligt. Noget, hun gentager overfor B.T.

»Det er ikke mine eller de andre frivilliges penge, de tager, fordi de stjæler og ødelægger. Det er de hjemløses.«

Kirkens Korshær i Fuglebjerg giver deres overskud til varmestuen i Slagelse, og det er netop dem, der kommer her, som kommer til at mærke konsekvensen af indbruddet.

»Det er dem, der ikke får den tøj og mad, vi kunne have bidraget med,« fortæller Tina Jørgensen.

Tirsdag har Kirken Korshær-butikkens ansatte stadig ikke det fulde overblik over, hvor meget der er blevet stjålet.

Tyvene er kommet ind igennem loftet. Foto: Tina Jørgensen, daglig leder i Kirkens Korshær i Fuglebjerg Vis mere Tyvene er kommet ind igennem loftet. Foto: Tina Jørgensen, daglig leder i Kirkens Korshær i Fuglebjerg

Men sikkert er det, at det drejer sig om blandt andet tøj og smykker. Heriblandt et Rolex-ur.

Sikkert er det ligeledes, at alt, hvad der stod i butikkens lagerrum, nu kan ryge direkte i containeren. Alt skal destrueres.

Det pulver, som er blevet sprøjtet ud i lagerrummet, indeholder nemlig en syre, som det ikke er muligt at fjerne.

»Vi er frustrerede og smadderkede af, at de har ødelagt vores ting og arbejde. Tingene på lageret var gjort rene og klar til at komme ud i butikken.«

Tyvene har efterladt tydelige fodspor i det lyseblå pulver, der var blevet sprøjtet overalt i lagerrummet. Foto: Tina Jørgensen, daglig leder i Kirkens Korshær i Fuglebjerg Vis mere Tyvene har efterladt tydelige fodspor i det lyseblå pulver, der var blevet sprøjtet overalt i lagerrummet. Foto: Tina Jørgensen, daglig leder i Kirkens Korshær i Fuglebjerg

»Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt,« lyder det fra den daglige leder, der understreger, at pulverslukkeren endnu ikke er fundet.

Falder man således over en sådan i området omkring Fuglebjerg nær Næstved, opfordrer hun til, at man kontakter politiet.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi opfordrer ligeledes til, at man tager kontakt på 1-1-4, hvis man har informationer om indbruddet.

Slutteligt lyder det fra Tina Jørgensen, at Kirkens Korshær-butikken i Fuglebjerg står klar med åbne arme, hvis nogen skulle have lyst til at bidrage til en ny lagerbeholdning.