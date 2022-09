Lyt til artiklen

Da en gruppe ansatte på en kirkegård vendte tilbage for at genoptage deres arbejde, blev de mødt af et ærgerligt syn.

For mens de havde holdt pause, kunne de konstatere, at de havde haft besøg af ubudne gæster.

En el-hækkeklipper, en generator, forlængerledninger og et høreværn var alt sammen væk, da de ansatte, der arbejdede på Nørresundby Kirkegård, kom retur.

Det fremgår af Nordjyllands Politis døgnrapport.

Tyveriet blev begået onsdag formiddag fra den nordlige ende af Nørresundby Kirkegård.

Politiet vil nu gerne høre fra borgere, der måtte vide noget om sagen – eksempelvis, om man har set noget i området på det tidspunkt, hvor tyveriet blev begået.

I så fald bedes man kontakte politiet.

Det foregår på telefon 114.