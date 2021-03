På kirkegården i Vejen er der tilsyneladende en del, der har svært ved at kende forskel på 'dit og mit'.

I en længere periode har kirkegården nemlig været udsat for en del tyverier af buketter fra gravsteder.

Det skriver JydskeVestkysten.

»Man er lidt magtesløs. Medarbejderne på kirkegården holder øje, når de er på arbejde, men vi må konstatere, at tyverier nok sker, efter kirkegårdspersonalet er gået hjem eller i weekenden. Jeg vil gerne bede folk være opmærksomme og melde tilbage til menighedsrådet, hvis de oplever mistænkelig opførsel på kirkegården. Vores erfaring er, at når vi snakker om det, så stilner det lidt af, og det er måske fordi, vi er meget opmærksomme,« siger Elna Jørgensen, der er formand for Vejen Kirkes menighedsråd, til JydskeVestkysten.

Ifølge Elna Jørgensen er det primært roser, der bliver stjålet, men de har også set eksempler på tyveri af hele bårebuketter.

B.T. har tidligere beskrevet problemer med tyveri fra gravsteder.

Tilbage i 2019 stod Margit Nicolajsen frem og fortalte, at hun i løbet af de seneste tre år har oplevet fem gange, at der var blevet stjålet blomster fra faderens gravsted.

»Jeg fatter det simpelthen ikke. Hvem kan komme i tanke om at gå ind på en kirkegård og stjæle og gøre andre kede af det? De mennesker har ingen samvittighed. Jeg håber, at det stopper nu, når vi får sat fokus på det,« sagde hun i den forbindelse.

B.T. var i samme ombæring i kontakt med Grindsted Kirkegård, hvorfra tyveriet var foregået. De kunne fortælle, at der var tale om et decideret problem.

»Ja, det er da et problem. Vi er blevet kontaktet af flere gravstedsejere, der har mistet noget. Problemet er, at der ikke er nogen, der kan se, hvad der sker, når vores personale er gået hjem,« oplyste Ritva Pedersen fra Grindsted Kirkegård.