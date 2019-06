En kioskejer på Fyn blev banket og truet med økse, da han tilbageholdt tre mindreårige indbrudstyve.

En 47-årig mand i Otterup på Fyn havde fået nok af jævnlige indbrud i sin kiosk. Derfor besluttede han natten til søndag at overnatte i butikken.

I løbet af natten vågnede han op, da en gruppe unge igen var ved at bryde ind.

Politiet modtog anmeldelsen om indbruddet klokken 00.46.

Det oplyser Ehm Christensen, der er vagtchef ved Fyns Politi, tidligt søndag morgen.

- I anmeldelsen lyder det, at tre gerningsmænd er brudt ind i kiosken, og at det er lykkedes ejeren at tilbageholde to af dem, mens den tredje er stukket af, siger han.

Der er tale om tre mindreårige; en pige på 16 år og to drenge på henholdsvis 14 og 16 år.

- Den ene gerningsmand når at ringe til sin mor og fortælle om situationen, siger Ehm Christensen.

- Kort efter kommer en stedfar til drengene til stedet. Han tildeler kioskejeren knytnæveslag på højre øje og truer ham med en økse, siger vagtchefen.

Politiet har efterfølgende tilbageholdt to af de tre mindreårige.

De er blevet sigtet for indbrud og er blevet løsladt igen.

Vagtchefen oplyser, at politiet endnu ikke har haft kontakt med den tredje af de tre indbrudstyve - den 16-årige dreng - men at de ved, hvem han er.

Derudover har politiet anholdt stedfaren, en 39-årig mand.

Han blev pågrebet på sin bopæl efter hændelsen.

- Han sidder hos os nu med henblik på, at vi skal vurdere, om han skal fremstilles eller ej, siger vagtchefen.

Kioskejeren er ikke kommet alvorligt til skade, fortæller han.

/ritzau/