81 store blå beholdere med lattergas.

Det var, hvad Københavns Politi fandt, da de natten til fredag og lørdag lavede en aktion mod netop ulovlig salg af lattergas sammen med Sikkerhedsstyrelsen.

De mange flasker blev fundet i en kiosk, hvor politiet også fandt andre genstande, man bruger til at få gassen ud af flasken for at inhalere den.

»Det var en vellykket indsats, og jeg er tilfreds med, at vi fik beslaglagt en del af de store lattergaspatroner.«

»Det kan være forbundet med stor risiko at indtage lattergas, og derfor blev reglerne for salg også skærpet sidste år, så det for eksempel er ulovligt at sælge store patroner,« siger politikommissær Thomas Christensen, der er leder af Indre By nærpoliti, til KøbenhavnLIV.

I lovgivningen lyder det nemlig blandt andet, at en butik, der også sælger alkohol, tobak, e-cigaretter osv. ikke må sælge lattergas.

Og det er jo ellers et sortiment, man ofte ser i kiosker. Derfor er en person også blevet sigtet i sagen. Om flere bliver sigtet, kan politiet ikke sige noget om på nuværende tidspunkt.

Men det er som sagt en målrettet aktion, politiet er i gang med. Derfor hører de gerne fra folk, der kender til andre kiosker, hvor ulovlig salg af lattergaspatroner finder sted.