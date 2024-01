Sent lørdag aften blev en 19-årig mand alvorligt såret under en voldsom eksplosion i en kiosk i Husum.

Nu har politiet foruroligende nyt i sagen.

I første omgang formodede Københavns Politi, at den 19-årige blev såret efter kast af fyrværkeri mod kiosken, men nu peger efterforskningen i retning af, at der er blevet brugt et endnu farligere gerningsvåben.

»De foreløbige undersøgelser tyder på, at det er en håndgranat, der er sprunget i kiosken. Vi arbejder med flere forskellige hypoteser, som vi på nuværende tidspunkt ikke kan komme nærmere ind på,« oplyser Københavns Politis kommunikationsafdeling til Sjællandske.

Det var en kiosk på Islevhusvej i Husum, som sent lørdag aften blev angrebet, mens den 19-årige befandt sig derinde.

Ingen andre kom til skade i hændelsen, hvor kiosken blev raseret.

Københavns Politi efterforsker sagen og undersøger, om hændelsen kan have relation til bandemiljøet.

Angrebet på kiosken blev anmeldt lørdag kl. 23.38.

Politiet vil gerne høre fra vidner eller personer, som har oplysninger i sagen. Københavns Politi kan som altid kontaktes på telefon 1-1-4.

