Det var en kinesisk mand, som tirsdag eftermiddag blev hevet op af Sortedam Sø i København. Han er senere afgået ved døden.

Det bekræfter vagtchef ved Københavns Politi Carsten Reenberg kort før klokken 21.

»Det er en turist fra Kina. Han er omkring 70 år gammel,« siger vagtchefen til Ritzau.

Over for B.T. siger Carsten Reenberg, at det ser ud til at være en ulykke.

»Det er vurderet ud fra de ting, vi har samlet sammen. De oplysninger, vi har, bliver så ført sammen med det retslige ligsyn, og det vil formentlig fortælle, at der er tale om en ulykke,« siger Carsten Reenberg og tilføjer:

»Der er i hvert fald ikke noget, der indikerer en forbrydelse.«

Ved et ligsyn bliver liget undersøgt, og oplysningerne derfra sammenholdes med politiets oplysninger. Formålet er at fastlægge, hvad den pågældende døde af, om der er tale om en naturlig død, en ulykke, selvmord eller en forbrydelse.

Klokken 13.41 fik politiet en anmeldelse om, at en person lå i søen.

Både politi og ambulancer var kort efter ved stedet. Her blev den livløse mand trukket i land.

Redningsfolk forsøgte at genoplive manden, og han blev kørt på hospitalet. Hans liv stod dog ikke til at redde.

Da der er tale om en turist fra Kina, er den kinesiske ambassade blevet orienteret om dødsfaldet, fortæller vagtchefen.

Det er uvist, hvordan manden endte i vandet.