Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

På 47 minutter og 50 sekunder mister Flemming Nielsen halvdelen af sin opsparing.

Et par timer senere er næsten alle pengene væk. Han er blevet offer for det perfekte svindelnummer, hvor en kinesisk kvinde langsomt har vundet hans tillid.

»Jeg bliver dårlig, når jeg kigger beskederne igennem nu,« siger Flemming Nielsen.

Han er blevet forført af en bedrager.

»Hvis bare jeg kan redde to-tre personer fra at falde i samme fælde, så føler jeg, at jeg har fået noget ud af min penge.«

Flemming Nielsen kigger på billedet af kvinden, som han har skrevet med dagligt i flere måneder.

Nu er han ikke længere sikker på, at det overhovedet har været en kvinde.

Han tror i stedet, at det er kinesiske kriminelle, som har ført ham bag lyset med en falsk profil og en falsk relation til ham.

Den kinesiske kvinde har delt adskillige fotos og videoer fra sin hverdag. Det har ikke været muligt for B.T. at bekræfte kvindens identitet. Vis mere Den kinesiske kvinde har delt adskillige fotos og videoer fra sin hverdag. Det har ikke været muligt for B.T. at bekræfte kvindens identitet.

På den måde har de tålmodigt lokket ham til at investere i en aktie, som de har planlagt at kursmanipulere voldsomt.

»I øjeblikket troede jeg virkelig på hende. Nu føler jeg mig dum, snydt og bedraget.«

Men det er alt sammen svært at bevise. Og det er en vigtig del af det perfekte svindelnummer, forklarer en af Danmarks førende aktieeksperter, Michael Friis Jørgensen.

»Det er en genial pengemaskine,« siger han.

»Det tyder på at være avanceret aktiemanipulation og en helt ny måde at svindle på.«

Flemming Nielsen er blandt de mere end 600 danskere, som de seneste to et halvt år er blevet snydt på datingsider.

Der er sager som Lones, hvor hun har mistet næsten en halv million kroner til en falsk elsker.

Og så er der de sager, der efterlader ofre som Jeanne med følelsesmæssige ar, når bedraget bliver opdaget.

Derfor undersøger B.T. over en række artikler nu de udenlandske svindleres metoder og konfronterer dem, som du kan se her.

I 57-årige Flemming Nielsens tilfælde er der tale om en helt anden og mere avanceret form for bedrageri, som B.T. kan afdække.

Det hele begynder tilbage i marts, hvor Flemming Nielsen begiver sig ud i online-dating for at finde kærligheden på ny.

Han er skilt, far til fire børn og bor alene. På Facebooks dating-univers møder han Lin fra Fujian-provinsen i Kina.

Lin er en succesrig 35-årig kvinde, som ejer en tøjfabrik med 200 ansatte og kører i sportsvogn.

»Jeg tænker, hvad vil sådan en kvinde med mig, men hun ville bare have en ven,« fortæller Flemming Nielsen.

Så du ikke nogle faresignaler allerede der?

»Jeg er single, og der er nogle ensomme timer, så jeg tror, at jeg var et nemt offer.«

Foto: Mikkel Eskelund Vis mere Foto: Mikkel Eskelund

I mere end to måneder skriver Flemming Nielsen frem og tilbage med Lin hver eneste dag.

De udveksler billeder fra deres liv og ønsker hinanden »godmorgen« og »god aften«.

»Det var hyggeligt at komme hjem fra arbejde og skrive med hende,« forklarer han.

Lin sender billeder og korte videoer fra sin hverdag, hvor hun fejrer en fødselsdag, leger med sine to hunde eller spiser aftensmad på sit arbejde.

Flemming Nielsen kender til svindel i onlinedating, men på intet tidspunkt beder Lin ham om penge, og han hviler derfor mere og mere i relationen.

Lin er anderledes, som Flemming Nielsen forklarer det. Hun er bare en ven.

Som den gode ven, Lin er, vil hun også gerne dele et aktietip fra hendes onkel, som tidligere har været lukrativt for hende.

Selvom han er skeptisk, tænker Flemming Nielsen, at så længe pengene bliver investeret gennem en velkendt bank, så er det ikke et svindelnummer.

Aktien hedder Austin Gold Corp. og er et amerikansk mineselskab, som står til at aktieudvide.

Selv med et usikkert aktiemarked vurderer Flemming Nielsen, at den mulige gevinst overstiger risikoen. Han vil gerne investere.

Klokken 18.30.08 skriver Lin en besked til ham den aften.

»Tryk på køb.«

Flemming Nielsen overvejer det grundigt. Han trykker og køber for lidt over 100.000 kroner.

Pengene har han sparet op til sin søns konfirmation, men samtidig kan han allerede se for sig, hvordan han overrasker sine børn med fortjenesten.

Klokken 18.33.06 skriver Flemming Nielsen en ny besked til Lin.

»Sådan – jeg har købt 611 aktier.«

En halv time senere kigger han igen på sin mobiltelefon og ser kurven på sin aktie styrtdykke minut for minut. -17,43 procent står der.

»Jeg går fuldstændig i chok. For mig er det sindssyg mange penge,« siger Flemming Nielsen.

Klokken 18.54.34 skriver Flemming Nielsen til Lin: »Den går ned.«

Klokken 19.01.24 skriver han igen: »Hvorfor falder aktien? Nu med 29.31% %«

Klokken 19.17.58 endnu en besked: »Nu er den næsten faldet med 60 % – hvad har jeg gjort.«

Næste dag er aktien faldet med over 90 procent. Alle pengene er stort set tabt.

»Jeg troede, vi var venner? Jeg forstår det ikke,« skriver Flemming Nielsen til Lin.

»Pengene var vigtige for mig. Jeg er en almindelig mand med fire børn.«

I sine sidste beskeder skriver Lin, at hun selv har tabt alle sine penge på investeringen. Men det tror Flemming Nielsen ikke på.

Han har siden anklaget hende for at være en bedrager, og derefter har hun ikke svaret ham længere.

Politiet kan ikke hjælpe ham, fordi han selv har investeret sine penge i aktien og tabt på det.

»Jeg bliver lullet i søvn, fordi det har strakt sig over så lang tid,« konstaterer Flemming Nielsen.

B.T. har forsøgt at kontakte Lin uden held. Det har heller ikke været muligt at be- eller afkræfte hendes identitet ud fra navn og fotos.