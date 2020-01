Foreløbig er mindst 170 personer omkommet som følge af den berygtede coronavirus.

Men det tal kan muligvis været meget højere.

Flere internationale medier, herunder The Guardian og kinesiske The Initium, skriver, at flere potentielt smittede slet ikke bliver undersøgt for den dødelige virus. Således kan The Initium berette, at lig bliver sendt til afbrænding på forskellige krematorier, uden dødsårsagen er blevet fastlagt.

Og skal man tro lektor i Kina-studier Mette Thunø, så er der grund til skepsis, når det kommer til Kinas officielle udmeldinger om coronavirussen.

»Som Kina-forskere er vi altid mistænksomme efter det, der skete med sarskonflikten i 2003. Der reagerede myndighederne i Kina meget sent, og omverdenen fik heller ikke pålidelig information eller data. Så der er stadig noget mistillid til, om de kinesiske myndigheder i dag er blevet mere transparente, men vi ved det ikke, fordi der ikke har været en pandemi siden da,« siger hun.

»Så vi ved ikke, om vi kan have fuld tillid til de tal, der kommer fra de kinesiske myndigheder.«

Det hænger ifølge Mette Thunø også sammen med, at der i Kina ikke er nogen frie medier til at kontrollere myndighederne. Derfor har Kinas Kommunistiske Parti også eneretten til at kunne videregive informationer, hvorfor man også sagtens kan være skeptisk over for de meldinger, der kommer fra landet.

»Og man bør være skeptisk. Generelt er vi som Kina-forskere altid skeptiske over for de data, der kommer fra Kina,« siger Mette Thunø.

Hun tilføjer, at hvis det rent faktisk er tilfældet, at Kina ikke oplyser det reelle dødstal, så kan det hænge sammen med, at man fra de kinesiske myndigheders side ikke ønsker at skabe panik.

Det er imidlertid ikke kun i Kina, at der tilsyneladende er en panikagtig stemning. På Aarhus Universitetshospital får man ifølge TV 2 Østjylland dagligt en række opkald fra læger, der er usikre på, om deres patienter kan være smittet med den farlige virus.

»I øjeblikket får vi dagligt cirka 25-30 henvendelser om patienter, der måske kunne have fået den her virus,« siger Lars Østergaard, der er ledende overlæge på afdelingen for infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital, til TV2 Østjylland.

På trods af de mange henvendelser har der dog indtil videre ikke været tale om smitte med den potentielt dødelige virus.