'Hej Gert. Jeg får virkelig ondt i maven, når du ikke svarer. Min største frygt er, at vi igen er blevet snydt, og at der ikke er noget sommerhus til os, når vi tjekker ind i Blåvand.'

Beskeden sendte Lotte Qualmann i begyndelsen af ugen til den mand, som hun havde lejet et sommerhus af. Allerede dagen efter vidste hun, at mavefornemmelsen var rigtig.

Familien fra Odense var blevet snydt for både penge og udsigten til en ferie med børnene i Blåvand. Det har siden vist sig, at mange flere har været ofre for samme bedrag.

'Tænk sig, at du er sådan et modbydeligt, afstumpet menneske, der snyder børnefamilier,' skrev 36-årige Lotte til manden, da løgnen var afsløret.

Lotte delte en advarsel på Facebook kort efter, at bedraget var åbenlyst.

De 2.000 kroner i depositum får hun formentlig aldrig igen. Ferien med børnene, som på grund af corona blev arrangeret i Blåvand i sidste øjeblik, er helt tabt.

Godt og vel alle sommehuse i det vestjyske turistmekka er udlejet. I stedet for udsigten til gode ferieminder sidder Lotte tilbage med en masse vrede følelser.

»Jeg er rasende. Jeg føler mig mega dum. Jeg ville gerne give børnene en god sommerferie, og nu har vi ingenting.«

Det idylliske sommerhus i Blåvand har sauna, spa og en stor terrasse med udsigt til den grønne have. Kun få hundrede meter fra både strand og den populære bymidte.

Det flotte sommerhus i Blåvand udlejes gennem et firma og ikke privat af en mand med navnet Gert Pedersen, oplyser den rigtige ejer.

Sommerhuset er perfekt til børnefamilier og derfor også fuldt booket de næste uger, hvor mange danskere holder deres ferie i Danmark.

Det kan den rigtige ejer af Feriehus 033 på Sønder-Vasevej 114 i Blåvand fortælle. For 'Gert', som har snydt Lotte og flere andre, har intet med huset at gøre.

»Vi udlejer det gennem Feriekompagniet, hvor det er booket helt frem til december,« siger 62-årige Kim Korsholm, hvis hus bliver misbrugt.

Allerede torsdag 10. juni fik han de første indikationer på, at noget var helt galt. Og at hans sommerhus er centrum af det hele.

Det er virkelig synd for alle de familier, som de næste mange lørdage måske kommer op til huset forgæves. Det er allerede udlejet, så de må køre hjem igen. Kim Korsholm, ejer af sommehuset.

En kvinde ringede til ham og spurgte, om han ejede det hus, som hun lige havde lejet af en Gert.

»Jeg tænkte, at det måtte være en fejl, men hun sendte nogle gamle billeder af mit sommerhus, som manden havde delt med hende,« siger Kim Korsholm.

»Jeg måtte fortælle hende, at hun var blevet udsat for bedrageri.«

Kim Korsholms sommerhus er blevet misbrugt i flere sager om bedrageri.

Dagen efter, fredag, ringede Kims telefon igen. Et par fra Skive havde fundet ham på Tinglysningen, fordi de undrede sig over, at huset var så billigt at leje.

En uge for 4.000 kroner i højsæson, hvor de fleste huse koster omkring 10.000 kroner var for godt til at være sandt. De havde ret.

Efterfølgende ringede en tredje lejer til Kim for at få den dårlige nyhed. Hun havde allerede betalt pengene.

Flere af lejerne har det tilfælles, at de har søgt efter et ledigt sommerhus i grupper på Facebook eller i Facebook Marketplace.

Her er de blevet kontaktet af en Gert med et drømmehus til en drømmepris. Gerts forklaring på den lave pris er, at efterspørgslen er meget lille i år.

Mandens navn gik også igen på MobilePay og bankkontoen, hvor nogle af dem nåede at overføre pengene til ham. Mandens navn stod bare ikke på husets skøde.

Indtil videre har Kim været i kontakt med syv uheldige lejere, der er hoppet i svindelnummeret. Nogle af ofrene har delt advarsler på Facebook, hvilket har fået flere til at kontakte ham.

»Det er virkelig synd for alle de familier, som de næste mange lørdage måske kommer op til huset forgæves. Det er allerede udlejet, så de må køre hjem igen,« siger Kim.

»Det gør mig vred, når vi i Danmark stoler meget på hinanden. Her er der en, som misbruger coronasituationen, fordi mange vil i sommerhus.«

Lotte Qualmann er en blandt flere, som er blevet snydt af en person med navnet Gert Pedersen.

Tilbage i Odense gennemgår Lotte Qualmann de mange beskeder mellem hende og Gert. Det er tydeligt for hende, at der er tale om et fup-nummer.

»Han kan ikke finde rundt i sin egne historier og forklaringer. Han har også skrevet de samme beskeder til andre lejere, som er blevet snydt,« siger hun.

Lotte har forsøgt at true manden med politianmeldelse for at få sine penge igen. Det er ikke lykkedes, og han har benægtet enhver mistanke om svindel.

'Er hacket, og du vil også se, at jeg er uskyldig. Og kunne da aldrig drømme om at gøre sådan noget mod andre mennesker,' svarede han onsdag.

Manden har desuden truet flere af de ramte lejere med sagsanlæg, fordi de har delt advarsler om ham på Facebook.

B.T. har forgæves forsøgt at kontakte manden. Vi bringer ikke hans fulde navn, da han ikke er dømt.

Gerts navn går igen i svindelgrupper i sager tilbage fra 2018, hvor han angiveligt bedrog folk med salg af koncertbilletter.

Personen, som har misbrugt Kims sommerhus og snydt flere par og familier, er blevet meldt til politiet. Det har ikke været muligt at kontakte Østjyllands Politi for en kommentar.