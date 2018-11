Det er en determineret far, der torsdag fortæller, at han i de kommende dage og uger vil patruljere Kokkedals veje og stier.

For står det til Kim Nielsen, er det sidste gang, at en pige, som det var tilfældet onsdag morgen for hans datter, bliver brutalt overfaldet på vej til skole.

»Det kan ikke være rigtigt, at man ikke kan gå rundt i Danmark uden risiko for overfald,« siger han.

Kim Nielsens 15-årige datter ville onsdag morgen skyde genvej gennem et lille skovareal ved Kokkedal Station.



Hun var sent på den til en udflugt med resten af sin niende-klasse. Og da det var blevet lyst, var den korte vej på skovstierne oplagt.

Men den 15-årige var kun lige trådt ind i det lille skovstykke, da en ukendt mand trådte frem fra et træ.

Han bar ifølge pigen en elefanthue, så kun hans øjne var synlige. Hun anede straks uråd og satte farten op. For sent.

»Hun når kun at tage et par skridt, da han hiver fat i hendes hætte og trækker hende bagover. Hun prøver at råbe, men han begynder at slå og sparke hende på hofte og skulder,« siger Kim Nielsen.

Til al held er en hundelufter også i skoven. Om vedkommende ser overfaldet er uklart. Men både den 15-årige samt hendes overfaldsmand, opdager personen, og derfor stikker gerningsmanden af.

Han når dog at befale, at den angrebne pige ‘skal blive der.’

Efter et panisk løb ud af skoven, når den 15-årige i sikkerhed, og sagen bliver kort efter politianmeldt. Det bekræfter Nordsjællands Politi over for B.T.

»Jeg er sikker på, at han havde til hensigt at lave et seksuelt overgreb. Jeg kan ikke se andet motiv,« siger Kim Nielsen.

Kim Nielsens datter blev overfaldet på vej til skole

Han fortæller, at datteren har været på skadestuen, hvor mindre skrammer er blevet konstateret som følge af overfaldet.

»Der er nogle blå mærker. Ikke noget kæmpe stort. Lægen var ikke i tvivl om, at det kommer fra et slag,« siger Kim Nielsen.

Værst er det umiddelbart, at den unge pige er psykisk ramt af oplevelsen.

»Hun har noget, hun skal bearbejde. Så snart der er en lyd, vender hun sig hurtigt om,« siger Kim Nielsen.

Den 15-årige får nu derfor tilknyttet en psykolog.

Den 38-årige far, der har tre andre børn på 18, 12 og 6 år, fortæller, at han var harmdirrende, da han fik besked om det uhyggelige angreb på datteren.

»Jeg tænkte mange tanker i går. Til at starte med tænkte jeg, at jeg bare skulle have fat i ham. Nu er jeg mest interesseret i at hjælpe politiet med at finde ham.«

Derfor vil han gøre sit for, at ordensmagten kan pågribe manden, der beskrives som omkring 185 centimeter høj med brune øjne og en dyb stemme. Han var foruden elefanthuen iklædt sort tøj ved overfaldet og havde en udefinerbar accent.

»Jeg har viet det næste stykke tid i mit liv til at finde ham. Jeg har tænkt mig at gå på stisystemerne og opholde mig der nogle timer om dagen. På ét eller andet tidspunkt dummer han sig.«

Linjechef for forebyggelse hos Nordsjællands Politi, Carsten Spliid, fortæller, at 'det er en sag, vi tager meget seriøst.'

» Hvis borgere har oplevet noget lignende, skal de ringe til politiet,« siger han.

Kim Nielsen har delt et opslag på Facebook, som han opfordrer til at dele.

Knap 10.000 personer har i skrivende stund delt opslaget.