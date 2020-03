Kim Münzberg troede næsten ikke sine egne ører, da han onsdag formiddag blev ringet op af sin 87-årige svigermor.

Kort forinden var hun nemlig blevet kontaktet af en kvinde, der ville lave en aftale med hende om en blodprøvetagning inden for de kommende dage.

En blodprøve, der skulle tages i lyset af den coronasmitte, der i øjeblikket spreder sig med hastige skridt i Danmark.

»De siger jo tingene meget hurtigt, så det kan være svært at følge med. Heldigvis er hun frisk i hovedet, og hun erindrede ikke, at hun havde hørt noget fra sin egen læge om det,« siger Kim Münzberg.

Kvinden forsøgte at få en aftale i stand med hans svigermor, der bor på Frederiksberg. Det skulle helst være fredag, og hvis ikke de aftalte et bestemt tidspunkt, så ville de bare komme mellem 07.00 og 19.00 om aftenen, forklarede kvinden i den anden ende af røret til Kim Münzbergs svigermor.

»Men hun er i tvivl om, hvor de ringer fra, så hun får dem faktisk afværget ved at sige, at hun vil ringe til sin egen læge for at bestille en ny tid. Efterfølgende ringer hun til os, og så får vi hurtigt kontakt til sin egen læge,« siger Kim Münzberg, der er overbevist om, at der var tale om et svindelnummer.

Og fra lægen var beskeden helt klar. Ingen skal komme og tage blodprøver hos Kim Münzbergs svigermor.

»Nu er hun selvfølgelig hunderæd, og hun har ikke sovet hele natten, fordi hun jo ikke ved, om de rent faktisk kommer fredag,« siger Kim Münzberg, der nu har meldt sagen til politiet, og fortsætter:

»Og vi som familie er jo også dybt rystet over, at nogen kan finde på at udnytte situationen til det her. Derfor vil vi også gerne advare andre om, at der muligvis er svindlere på spil.«

Kim Münzbergs svigermor er langt fra den eneste, der tilsyneladende har oplevet at blive forsøgt snydt af svindlere, der udnytter coronasmitten. Onsdag kunne B.T. fortælle, at mange danskere er blevet ramt af en lind strøm af forsøg på at udnytte corona-krisen til at svindle.

Derfor har politiet også været ude og advare mod falske mails, hjemmesider og sms'er, som forsøger at slå plat på coronavirus ved at lokke personlige oplysninger ud af virksomheder og bekymrede borgere.

Men selv om det tilsyneladende er populært blandt svindlere at udnytte den aktuelle situation med coronavirussen, så oplyser Københavns Politi til B.T., at man i hvert fald i deres kreds har oplevet et lille fald i anmeldelser om svindel.