Som en joke gav den drabssigtede ubådsbygger Peter Madsen og nogle af dem, der arbejdede sammen med ham, angiveligt sig selv og hinanden nazi-inspirerede øgenavne.

Det skriver en af den svenske journalist Kim Wall veninder i en artikel i det amerikanske magasin Wired, efter hun besluttede sig for at opsøge familie, venner og bekendte til den drabssigtede mand for at finde ud af, hvad der skete med hendes veninde, da hun steg om bord på Peter Madsen ubåd og mistede livet.

I artiklen skriver veninden - amerikanske May Jeong - at hun blandt andre har talt med flere, der arbejdede sammen med Peter Madsen, før han sidste år i august blev anholdt og sigtet for at have dræbt den svenske journalist om bord på ubåden Nautilus.

En af dem, hun har talt med, er Jens Falkenberg, der var med til at bygge ubåden sammen med Peter Madsen og op til Kim Walls død var en af hans tætte venner.

»Det er svært for os at forstå, hvad der driver en galning, for vi er ikke selv gale,« siger han i interviewet.

Lod som om, han var voldelig nazist

Videre forklarer han angiveligt til veninden, at Peter Madsen som en spøg kunne finde på at lade som om, han var en voldelig nazist, og at han nogle gange lod som om, han ville til at slå Falkenberg, mens han kunne sige ting som: 'Skal jeg slå dig i nyrerne'?' eller: 'Hvad nu hvis jeg injicerer batterisyre i dine blodårer?'.

I det hele taget blev der talt og joket en del om nazister på Peter Madsens værksted, skriver May Jeong i artiklen.

De ansatte kaldte angiveligt hinanden for nazi-inspirerede øgenavne. Peter Madsens var ifølge Falkenberg 'Kaleun' - efter 'Kapitänleutnant', blandt andet med henvisning til filmen 'Das Boot', der handler om en fiktiv tysk ubåd under Anden Verdenskrig.

Når de var på ubåden, talte besætningen angiveligt ofte tysk sammen, ligesom de gentog linjer fra filmen fra 1981.

Havde kontroversielt forbillede

Tidligere er det også kommet frem, at den danske ubådsbygger skulle have haft en årelang fascination af Nazitysklands ledende raketforsker, Wernher von Braun. Det skrev det svenske medie Kvällsposten i september sidste år på baggrund af et videointerview fra 2014, hvor Peter Madsen omtalte von Braun som 'inspirerende'.

Fascinationen skulle gå helt tilbage til Peter Madsens barndom, og ifølge Kvällsposten hang der et portræt af den tyske rumfartspionér, der siden blev major i Hitlers SS-korps, på væggen i hans hangar.

»Von Braun er en kompliceret person, som indeholder gode og onde sider. Med det sagt er han absolut en inspiration,« sagde Madsen ifølge Kvällsposten i videoen.

Wernher von Braun var teknisk chef for udviklingen af V2-raketten fra 1937 til 1945. I slutningen af Anden Verdenskrig brugte tyskerne det ballistiske missil mod Storbritannien. Efter krigen emigrerede von Braun til USA, hvor han blev en af de vigtigste personer i bestræbelserne på at blive det første land, der fik en mand på månen.

Retssagen mod Peter Madsen begynder efter planen den 8. marts 2018. Han er blandt andet tiltalt for drab og andet seksuelt forhold end samleje.

Han nægter sig skyldig.