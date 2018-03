På dagen hvor retssagen mod den drabstiltalte Peter Madsen startede i Københavns Byret, nåede mindefonden for den afdøde journalist Kim Wall 'Kim Wall Memorial Fund' samtidig sit mål.

Det skriver Kim Walls mor, Ingrid Wall, i et Facebook-opslag, hvor hun takker alle for den store støtte:

'Tusind tusind tak til alle, der på forskellige måder har støttet Kim Memorial Fund. Gennem det her, vil Kim leve længe, længe endnu. Det er vidunderligt, at vi når vores mål på den internationale kampdag, og også den første dag i retssagen i København,' skriver Ingrid Wall på Facebook.

Indsamlingsmålet for fonden, der har til formål at støtte kvindelige journalisters arbejde, var som udgangspunkt 200.000 dollars, svarende til godt 1,2 millioner danske kroner, og torsdag passerede fonden altså det mål.

Ansøgere kan få et stipendie på omkring 30.000 danske kroner, som skal bruges til at lave en reportageserie. Pengene skal blandt andet dække rejseudgifter og forsikring, når stipendiemodtageren laver sin reportage.

Tidligere på ugen, forud for retssagen, fortalte Ingrid Wall, hvorfor det har været vigtigt for familien at oprette fonden i datterens navn.

»For alle bliver det her en måde at kunne fokusere på at komme videre, i stedet for at det hele sluttede den aften i ubåden. Det betyder, at hun kommer til at leve videre,« sagde Ingrid Wall til det svenske nyhedsbureauet TT ifølge Aftonbladet tirsdag.

Retssagen mod Peter Madsen forventes at slutte 25. april, og næste retsmøde finder sted den 21. marts.

Peter Madsen er tiltalt for at have planlagt Kim Walls drab, usømmelig omgang med lig, andet seksuelt forhold end samleje af særlig farlig karakter og for at have forvoldt nærliggende fare for andres liv eller førlighed. Peter Madsen nægter sig skyldig i drabet på Kim Wall.

