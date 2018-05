I videoen øverst kan du høre dommer Anette Burkø læse Peter Madsens dom op

Kæresten til den dræbte, svenske journalist, Kim Wall, giver for første gang offentligt udtryk for, hvordan han har oplevet tabet af sin elskede.

Det sker i Weekendavisen, hvor Ole Stobbe skriver sine mindeord, efter at det ligger fast, at ubådskaptajnen Peter Madsen er dømt for drabet af den 30-årige kvinde.

I sit indlæg i avisen giver Ole Stobbe udtryk for, at det er vigtigt for ham at ‘dele den person, jeg kender, med andre.’

For ifølge kæresten er Kim Wall i pressen blevet ‘nedprioriteret til fordel for hendes morder.’

Ole Stobbe fortæller dog samtidig, at det ikke er let at gengive, hvordan han oplevede Kim Wall som person.

Ikke mindst i Københavns Byret, hvor han den 22. marts skulle give sit vidneudsagn i sagen, blev den udfordring konkret.

Han fortæller, at han forberedte sig på spørgsmålene fra anklageren og forsvareren, men han blev alligevel overrumplet, da det første spørgsmål lød ‘kan du med få ord beskrive Kim som person?’

Han ‘gik i panik,’ fordi han var bange for at sige noget forkert, skriver han.

‘De første ord kom ud af min mund, så de næste. Det gik okay. Men derefter stødte jeg imod en mur: At beskrive Kim med få ord måtte, efter min overbevisning, indeholde et ord, jeg ikke kunne få mig selv til at sige: »levende«. Jeg frygtede, at hvis jeg udtalte ordet, ville jeg aldrig komme videre. Til sidst sagde jeg det. »Kim er et fantastisk nysgerrigt, levende menneske...«. Jeg blev nødt til at sige det, fordi det var præcis hvad hun var. Levende!’

Peter Madsen blev 25. april dømt for at have planlagt, tortureret og dræbt Kim Wall. Han blev i byretten idømt livstid, men den dom blev anket til Østre Landsret på stedet. Mandag stod det klart, at han ikke har anket spørgsmålet om sin skyld. Han har alene anket strafudmålingen i håb om en mildere straf.