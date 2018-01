Da Kim Wall var steget om bord på ubåden Nautilus sammen med Peter Madsen, vinkede hun til sin kæreste og det fødselsdagsarrangement, som hun havde forladt kort forinden, da hun sejlede forbi dem.

Det afslører hendes danske kæreste nu over for TV 2.

Kim Wall og kæresten havde inviteret en lille gruppe venner til en afskedsfest den 10. august på Refshaleøen, fordi hun og kæresten kort efter skulle til Kina, da Peter Madsen pludselig sendte Kim Wall en besked, hvor han tilbød hende at stille op til et interview. Det skulle foregå den samme aften, og det skulle være om bord på hans ubåd, forklarer kæresten til TV 2.

Kim Wall var ifølge kæresten i tvivl om, hvorvidt hun skulle takke ja, men sammen blev de enige om, at hun skulle gøre det, så hun kunne lave en reportage til et amerikanske magasin. Interviewet skulle kun vare to timer, så hun ville være tilbage efter kort tid.

Overvejede at tage med på ubåden

Den svenske journalist tilbød kæresten at tage med på ubådsturen med Peter Madsen, men efter at have overvejet det lidt, valgte han at blive sammen med de omkring 10 gæster til afskedsfesten, så de ikke blev efterladt alene tilbage.

Da Kim Wall kort efter at være gået ombord i ubåden vinkede til kæresten ved 19-tiden, var det sidste gang, han så hende i live.

Ingeniør, raket- og ubådsbygger Peter Madsen er tiltalt for at have mishandlet journalisten Kim Wall, inden han dræbte hende. Foto: Ida Marie Odgaard Ingeniør, raket- og ubådsbygger Peter Madsen er tiltalt for at have mishandlet journalisten Kim Wall, inden han dræbte hende. Foto: Ida Marie Odgaard

Kim Walls kæreste fortæller til TV 2, at han stadig er meget påvirket af sagen, og han ønsker at være anonym. Men han vil derimod gerne bidrage med detaljer om deres forhold og forløbet frem til Kim Walls forsvinden, som han mener er vigtige for mordsagen, som har rystet ikke bare Danmark, men hele verden.

I timerne efter at Peter Madsen og Kim Wall havde lagt fra kaj på Refshaleøen sendte hun flere beskeder til sin kæreste. Hun gav udtryk for sin begejstring over at være ombord på ubåden, og der var absolut ingen indikationer på, at der snart skulle ske noget forfærdeligt.

Men pludselig tikkede der ikke flere beskeder ind på kærestens telefon. Efterhånden blev han bekymret for, om der kunne være sket hende noget. Klokken 01.43 ringede han til politiet og en knap halv time senere alarmerede han Søværnet. Men da var det allerede for sent. Kim Wall blev aldrig set i live igen.

Kim Wall og kæresten havde på det tidspunkt været sammen i 11 måneder. Mindre end et halvt år før hendes grusomme død var Kim Wall og kæresten flyttet sammen i et bofællesskab på Refshaleøen.

Skulle flytte til Kina med kæresten

Blot seks dage efter at Kim Wall steg ombord på Nautilus sammen med Peter Madsen, skulle hun være rejst til Kinas hovedstad Beijing. Her havde den svenske freelancejournalist lejet et hus sammen med kæresten, som var skrevet ind på et universitet i millionbyen. Planen var, at Kim Wall skulle fortsætte arbejdet som freelancejournalist med base i Beijing, men sådan kom det desværre ikke til at gå.

Kim Wall blev mindet med et fakkeltog på Ishøj Strand, torsdag den 31. august 2017. Kim Wall var ombord på ubåden Nautilus sammen med Peter Madsen. Hendes torso blev senere fundet i Køge Bugt. Foto: Sarah Christine Nørgaard Kim Wall blev mindet med et fakkeltog på Ishøj Strand, torsdag den 31. august 2017. Kim Wall var ombord på ubåden Nautilus sammen med Peter Madsen. Hendes torso blev senere fundet i Køge Bugt. Foto: Sarah Christine Nørgaard

Den slovenske fotograf Matjaz Tancic var på det tidspunkt allerede i Beijing, og han glædede sig til at mødes med Kim Wall, som han flere gange have rejst og arbejdet sammen med.

»Hun var min soulmate, og jeg glædede mig til, at hun skulle komme herud. Vi havde masser af idéer og planer om journalistiske projekter. Vi skulle erobre verden sammen. Og så sker det her i København. Jeg kan stadig ikke forstå, at hun er død. Og måden, det er sket på, er helt ubegribelig for mig,« siger Matjaz Tancic til TV 2.

Peter Madsen er tiltalt for at have mishandlet, dræbt og parteret Kim Wall ombord på ubåden. Han erkender at have parteret liget, men nægter sig skyldig i drab.

Du kan se mere om ubådssagen på i TV 2's kriminalmagasin Station 2, som bliver sendt torsdag aften klokken 20.50.

