Kim Wall, journalisten der i august 2017 blev brutalt myrdet af Peter Madsen, er nu hovedpersonen i en ny bog skrevet af hendes forældre.

I bogen beskriver Ingrid og Joachim Wall blandt andet minutterne, hvor de fik det afgørende opkald, der vendte op og ned på deres liv.

Den 11. august 2017 klokken 05.31 modtog Kim Walls forældre et opkald af datterens kæreste Ole.

Han fortalte dem, at Kim Wall var forsvundet på en ubåd nær København, og at han ikke havde fået noget livstegn fra hende, siden hun i en sms skrev: 'Nu dykker vi' omkring 12 timer forinden.

Fra det øjeblik forandredes deres liv for evigt. Fra et helt normalt liv til et levende mareridt, fortæller Ingrid og Joachim Wall i 'Bogen om Kim Wall - Når ordene slipper op', som er titlen på deres nye bog.

Efter Oles opkald skyldte forældrene sig at tage til Refshaleøen, hvor Kim Wall sidst var blevet set.

Det lille håb blomstrede dog hurtigt igen, da de et par timer efter fik at vide, at ubåden var blevet fundet.

»Så kommer telefonopkaldet pludselig. Ubåden er blevet set, og alle om bord er i god behold! Vi fælder glædestårer, og jeg mærker en enorm lettelse. Vi omfavner hinanden, oplysningen bliver også bekræftet fra officiel side. Nogle timers drama er overstået, og jeg ser på uret. Vi kan stadig nå til Berlin i god tid, men først vil vi se Kim og give hende et ordentligt kram,« skriver forældrene i bogen.

Lettelsen skulle dog vise sig at blive kortvarig.

Beskeden blev nemlig hurtigt forandret til, at ubåden var sunket, men at kun én person var reddet i land.

De fik herefter at vide, det ikke var Kim Wall, der var blevet reddet, men kun 'ubådsmanden', som var blevet reddet op fra havet af en fritidssejler. De fik også at vide, at han ville blive sat i land i havnen ved Kastrup Lufthavn eller Dragør Havn.

Igen stillede forældrene sig selv spørgsmålet: 'Hvor er Kim?'

De var på dette tidspunkt meget forvirret over de mange forskellige oplysninger, de hele tiden modtog.

Ingrid og Joachim Wall kastede sig derfor hurtigt ind i bilen og kørte til Kastrup og derefter til Dragør for selv at finde ud af, hvad der var op og ned på situationen.

På dette tidspunkt var forældrene stadig overbeviste om, at deres datter var i live.

Forældrene beskriver i bogen øjeblikket, da de første gang så Peter Madsen - manden som senere blev idømt fængsel på livstid for at have dræbt og parteret Kim Wall ombord på ubåden.

Men Kim Walls forældre anede ikke uråd, da de så ham komme i land, smile stort og stikke en tommelfinger i vejret og meddele, at alt er 'O.K.' De bed kun mærke i, at han virkede lidt bedrøvet over, at ubåden var sunket.

Peter Madsen skulle herefter fragtes til politistationen på Halmtorvet i København, hvor politiet også ville have forældrene til at komme hen.

Efter flere timer og afhøringer vidste de endnu ikke, hvad der var sket, og hvor Kim Wall var.

Forældrene blev ved med at spørge politiet om, hvad der var sket med Kim Wall. De fik ingen oplysninger, men fik at vide, at Peter Madsen var blevet anholdt. Det forstod Ingrid og Joachim Wall intet af. Hvorfor skulle han anholdes?

Tvivlen begyndte herefter at vokse, da det på daværende tidspunkt var flere timer siden, Kim Wall var forsvundet. De var sikre på, at hun aldrig ville blive væk frivilligt, at hun ikke var stukket af med en anden, og at hun ikke havde selvmordstanker.

Kim Walls bror, Tom, som også var ankommet til København, tændte for fjernsynet inde på en politistue, imens den svenske journalists familie ventede på den endegyldige version af afhøringsprotokollen.

Det første på skærmen, der dukkede op, var nyheden om 'ubådsdramaet' med et dertil rullende breaking-bjælke, hvor der stod: 'Peter Madsen er anholdt for mord på den svenske journalist'.

Og dér gik det op for dem, at det nu var en helt anden sag, end de hidtil havde troet.

Først troede de ikke på det. Politifolkene havde jo intet sagt til dem. De var derudover meget forundrede over at modtage en meddelelse om et dødsfald på den måde.

Ordene sank langsomt ind, og det gik ligeså stille op for dem, at politiet troede, Kim Wall blev dræbt ombord på Nautilus. Politiet var også bedrøvet over nyheden, som de ikke selv havde fået at vide, inden det stod i nyhederne på tv'et.

Forældrene kørte herefter ud til Refshaleøens yderste spids, hvor Peter Madsen tidligere oplyste, at han satte Kim Wall af torsdag aften, for at blive klogere på, hvad der var sket med deres datter.

Bogen om forældrenes beretning om deres afdøde datter udkom mandag den 12. november. En del af indtægterne går til 'The Kim Wall Memorial Fund'. En fond, der er oprettet af forældrene, og som støtter unge kvindelige journalister.