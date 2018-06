Kim Walls forældre udgiver en bog om deres afdøde datter. Bogen udkommer 9. november og skal tegne et andet billede af Kim Wall end det, der har fyldt medierne.

Kim Walls liv sluttede 10. august 2017 i Peter Madsens undervandsbåd UC3 Nautilus, men mindet om hende skal leve videre. Derfor har den afdøde journalists forældre, Ingrid og Joachim Wall, skrevet en bog om datteren.

»Vi ønsker, at Kim skal leve videre, og at det, hun nåede at opnå i sit korte liv, ikke skal være forgæves,« siger forældrene i en pressemeddelelse.

Kim Wall nåede at udleve sin drøm om at blive rejsende freelancejournalist. Hun rejste over hele verden og fik sine artikler bragt i store internationale tidsskrifter som Harpers, Vice, Time, The Guardian og New York Times. Hun planlagde at flytte til Kina, hvor hun skulle arbejde og bo sammen med sin danske kæreste.

Bogen om hendes liv bliver 300 sider lang og får den svenske titel: ”Boken om Kim Wall – när orden tar slut”.

»Ved at fortælle Kims historie ønsker vi at give andre mennesker, der bliver ramt af katastrofer, et håb om, at livet kan fortsætte på en eller anden måde. Der er skrevet 10.000 artikler om den handling, der endte Kims liv og om den mand, der blev dømt for dette. Nu er det på tide for Kim at finde fred, at hendes billede ændres fra et anonymt offer for kriminalitet til den uafhængige, fantastiske og professionelle kvinde, hun var,« skriver forældrene i pressemeddelelsen.

Kim Wall blev bisat for en uge siden ved en stille og privat ceremoni i Kim Wall Memorial Park, der er anlagt nær forældrenes hjem ved Trelleborg.

Forældrene har efter datterens død oprettet en fond, der uddeler stipendier til yngre, kvindelige journalister. Første stipendium blev givet til den danske journalist Anne Kirstine Hermann, der vil bruge stipendiet på 5.000 dollars til at skrive et bogprojekt.

25. april blev Peter Madsen idømt fængsel på livstid for at have mishandlet, dræbt og parteret Kim Wall. Han har anket strafudmålingen, men ikke skyldsspørgsmålet.