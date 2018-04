Peter Madsen er anklaget for at have dræbt, mishandlet og parteret den svenske journalist Kim Wall på ubåden Nautilius. Lige siden Kim Wall forsvandt den 10. august sidste år har hendes forældre holdt lav profil. Men nu står de frem og fortæller deres historie i et interview med TV 2's kriminalmagasin Station 2.

Ingrid og Joachim Wall fortæller, at de har været tynget af dyb sorg, siden det kom frem, at de aldrig ville få deres datter at se igen. Og et enormt pres fra omverdenen som kun er taget til i takt med, at der er kommet flere detaljer frem under retssagen mod Peter Madsen.

»Siden august har intet været som før. Følelserne går op og ned. Den ene dag kan man grine, og den næste dag græder man. Men der er jo ikke noget alternativ til at leve. Vi er nødt til at leve videre,« siger Joachim Wall til TV 2.

Ingrid Wall tilføjer, at det også er, hvad datteren ville have rådet dem til og ønsket for dem i den nuværende situation.

Peter Madsen, der er tiltalt for drabet på Kim Wall og for usømmelig omgang med lig, har flere gange skiftet forklaring om Kim Walls skæbne ombord på ubåden Nautilus i august sidste år.

En ekspert i ubåde har sagt i retten, at hun ikke tror på, at Kim Wall er død af kulilteforgiftning, sådan som Peter Madsen tidligere har forklaret. Anklagemyndigheden kræver Peter Madsen fængslet på livstid eller alternativt idømt forvaring på ubestemt tid.

Kim Walls forældre ønsker ikke at udtale sig om retssagen, men har fuld tillid til, at det danske retsvæsen når frem til en retfærdig afgørelse. De vil heller ikke tale om Peter Madsen. Ja, de ønsker end ikke at nævne navnet på den mand, der er anklaget for drabet på deres datter.

Forældrene ser frem til, at retssagen afsluttes, så de kan komme videre med livet.

Der bliver sat et foreløbigt punktum i rettergangen mod Peter Madsen den 25. april, hvor en domsmandsret ved Københavns Byret afsiger dom i sagen.

Du kan se hele interviewet med Kim Walls forældre i Station 2 Ekstra klokken 21.35 på TV 2.