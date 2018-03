Kim Walls danske kæreste forsøgte at besvare beskeder, men han fik aldrig svar. Efter midnat slog han alarm.

København. I minutterne inden ubåden "UC3 Nautilus" om aftenen 10. august sidste år forsvandt ned i Øresund, sendte den svenske journalist Kim Wall en stribe sms-beskeder til sin danske kæreste.

- Jeg er forresten stadig i live. Men vi går ned nu. Jeg elsker dig!!! Han har taget kaffe og småkager med, skrev den 30-årige Wall med henvisning til ubådskaptajnen Peter Madsen.

Den sidste registrerede aktivitet på kvindens telefon er klokken 20.29, hvor der var få sekunders internetaktivitet. Det er ikke slået fast, hvad hun her foretog sig.

- Men det er det sidste livstegn, vi har fra hende, siger specialanklager Jakob Buch-Jepsen torsdag formiddag i Københavns Byret.

Her er straffesagen mod den 47-årige ubådskaptajn netop gået i gang. Da ubåden 11. august endnu engang så dagens lys, var Kim Wall nemlig død.

Anklagemyndigheden mener, at Peter Madsen i forbindelse med ubådsturen mishandlede den unge journalist seksuelt, inden han slog hende ihjel.

Jakob Buch-Jepsen fortæller, at Kim Walls danske kæreste i løbet af aftenen forsøgte at besvare kærestens beskeder, men at han aldrig fik svar.

Efter midnat slog han alarm.

Formålet med turen i ubåden var fra Kim Walls side, at hun ønskede at skrive en historie om den kendte raketentusiast til det amerikanske magasin Wired.

Gennem noget tid havde Wall uden held forsøgt at lande interviewet med Peter Madsen, men 10. august var ubådsbyggeren pludselig klar.

Specialanklager Jakob Buch-Jepsen fortæller i torsdagens retsmøde, at Kim Wall klokken 16.38 foretog et opkald til Madsen.

Godt to timer senere sendte ubådsbyggeren et foto af "UC3 Nautilus" med følgende tekst:

- Skibet er klar og i god stand. Venter bare på Wireds reporter, lød det fra Madsen.

- Fantastisk. Er blot nogle få minutter derfra, svarede Wall.

Specialanklageren understreger, at intet tyder på, at Wall og Madsen kendte hinanden i forvejen. Deres møde 10. august var således deres første.

Det har tidligere været fremme, at den svenske journalist og kæresten planlagde at flytte til Beijing. Afrejsen var planlagt få dage senere.

Frem mod 25. april er der i Københavns Byret afsat 12 retsdage til sagen mod Peter Madsen. Blandt andre er Walls kæreste indkaldt for at vidne.

Peter Madsen hævder, at Wall døde i forbindelse med en ulykke på båden, og at han herefter besluttede sig for at partere liget.

