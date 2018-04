Den svenske freelancejournalist Kim Wall, der mistede livet ombord på Peter Madsens ubåd, er onsdag blevet hyldet med en svensk journalistpris.

Det er Publicistklubben Södra, der er en forening for journalister i Skåne, der har valgt at give den nu afdøde journalist prisen.

Det skriver den svenske avis Kvällsposten.

Foreningen hædrer hende 'for hendes nysgerrige selvstændighed og stædige mod. En skånsk journalist i verdensklasse med en enestående evne til at finde de beretninger og mennesker, der spejler vores globaliserede samtid', lyder det i begrundelsen.

Prisen, som er på 10.000 svenske kroner, blev onsdag overrakt til Kim Walls forældre, Joachim og Ingrid Wall, der har valgt at skænke beløbet til Kim Walls mindefond.

»Jeg kendte ikke Kim Wall, men jeg har i løbet af den seneste tid haft fornøjelsen af at tilbringe lidt tid med Ingrid og Joachim Wall. Der er mange, der er dybt berørte over det, der er hændt Kim, men jeg skulle hilse og sige, at der er lige så mange, der er dybt berørte over den styrke, som hele familien Wall har udvist de seneste måneder. Modigere og stærkere personer findes ikke,« sagde foreningens formand, Csaba Bene Perlenberg.

I en udtalelse på Publicistklubben Södras hjemmeside takker familien Wall for prisen.



»Vi er meget taknemmelige«

»Vi er meget taknemmelige for, at Publicistklubben Södra vil hædre Kims minde med stipendiet, og samtidig bidrage til Kim Wall Memorial Fund. Fonden vil hvert år uddele et stipendium til en ung kvindelig journalist, der vil virke i Kims ånd.«

Peter Madsen, der er tiltalt for drabet på Kim Wall og for usømmelig omgang med lig, har flere gange skiftet forklaring om Kim Walls skæbne ombord på ubåden Nautilus i august sidste år. En ekspert i ubåde har sagt i retten, at hun ikke tror på, at Kim Wall er død af kulilteforgiftning, sådan som Peter Madsen tidligere har forklaret. Anklagemyndigheden kræver Peter Madsen fængslet på livstid eller alternativt idømt forvaring på ubestemt tid.

Der bliver sat et foreløbigt punktum i rettergangen mod Peter Madsen den 25. april, hvor en domsmandsret ved Københavns Byret afsiger dom i sagen.