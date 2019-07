Lørdag formiddag mistede en norsk far og hans søn livet, da de i deres bil blev ramt af et letbanetog ved Trustrup i Østjylland.

Nu skriver det norske politi, at der er tale om 34-årige Kim André Nielsen og syvårige Benjamin Sørvang Nielsen.

I bilen sad også 32-årige Marthe og seksårige Julie, men de slap fra ulykken med livet i behold.

Kim André Nielsen og Benjamin Sørvang Nielsen efterlader sig en knust familie, der gennem den norske avis NRK har delt nogle mindeord.

Du kan læse et uddrag herunder:

'Lørdag den 6. juli skete det, som ingen kunne forestille sig kunne ske. Vores fantastiske ægtemand, far, søn, bror, svigersøn og svoger Kim André Nielsen og hans flotte familie var på sommerferie i Danmark. Dagen, som skulle være en fin familiedag i et sommerland, endte i en ubeskrivelig tragedie, da et tog ramte den bil, som de sad i,' skriver familien og fortsætter:

'Sammen levede de fire et harmonisk, aktivt og kærligt familieliv. Ordet kernefamilie har sjældent ramt bedre. Lørdag den 6. juli blev Kim André og Benjamin brutalt revet fra os, 34 og 7 år gamle, dagen før Kim og Marthes bryllupsdag og bare et par dage før Benjamins otteårs fødselsdag,'

'Ord er fattige, og intet er mere meningsløst end dette. Tilbage står Marthe og Julie, forældre, søster og andet familie og forsøger at finde ud af, hvordan man dog kommer videre herfra.'

'Kære Kim og Benjamin. Højt var i elsket og højt bliver i savnet. I vil for altid have en special plads i vores hjerter. Lad os slå en ring rundt om Marthe og Julie og give dem alt den kærlighed og støtte, vi kan.'

NRK skriver også, at Kim André Nielsen havde en stor kærlighed for fodbold, og at han i mange år har spillet i de lavere norske rækker.

Det er endnu uvist, hvad der helt præcist skete lørdag formiddag, da den norske familie trillede ud foran det hurtige letbanetog.

Et faktum er det dog, at der ikke er nogen bom ved overkørslen, men at der ved siden af lå et par bomme, der skulle sættes op.

Overkørslen var dog sikret i den forstand, at der både er lys og lyd, som skal advare bilisterne om, at toget passerer.

Havarikommissionen skal dog nu undersøge, hvad der helt præcist skete, og om der har været fejl ved overkørslen.

B.T. har taget kontakt til den nye transportminister, Benny Engelbrecht (S), og han gør klart, at man nu vil komme problemet til livs.

»Det er en helt forfærdelig ulykke, som på tragisk vis har ramt en familie, og mine tanker er hos de dræbte, tilskadekomne og deres pårørende,« sagde han mandag.