De to små børn, der nytårsnat blev kidnappet fra Gråsten, har atter fået dansk jord under fødderne.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse, hvori det også lyder, at børnene blev genforenet med deres far i Tyskland fredag eftermiddag.

Den tiårige dreng og hans 13-årige søster stod 1. januar sammen med deres far foran en café i Gråsten og betragtede nytårsfyrværkeriet, da de kort efter midnat med bortført af ukendte mænd, der var ankommet til stedet i tyske lejebiler.

Mens den 49-årige Stephan Hensel blev slået omkuld og udsat for vold, blev børnene tvunget ind i bilerne og kørt væk.

Klokken 00.33 passerede bilerne grænsen ved Kruså og kørte videre ned i Tyskland.

Politiet har fra start efterforsket, hvorvidt kidnapningen havde relation til en strid mellem Stephan Hensel og hans ekshustru, Christina Block.

En strid om forældremyndigheden over deres fire fælles børn. En strid, der har stået på i årevis.

Nu fastslår politiet så, at der er en relation.

»Sagen viste sig at relatere til en verserende uenighed mellem børnenes forældre om forældremyndigheden over de to børn, der efterfølgende viste sig at opholde sig hos deres tyske mor i Hamburg.«

Christina Block har tidligere bekræftet, at børnene var i god behold hos hende efter kidnapningen.

»Børnene har det godt. Jeg beder om forståelse for, at jeg primært af hensyn til mine børns trivsel ikke kommer med yderligere udtalelser i øjeblikket,« oplyste hun tirsdag gennem en talskvinde ifølge nyhedsbureauet dpa.

Med hjælp fra tysk politi blev børnene fredag fjernet fra deres mor og genforenet med deres biologiske far, der i kølvandet på sagen var taget til Tyskland.

Læs også Børn kidnappet fra Gråsten: Politiindsats på morens tyske adresse

Beslutningen om at fjerne børnene fra deres mor, blev truffet af en domstol i Hamborg.

»Denne hasteforanstaltning er baseret på vurderingen af, at det på nuværende tidspunkt er i børnenes bedste interesse at få dem tilbage til deres far,« lød det ifølge det tyske nyhedsbureau dpa i rettens begrundelse.

Retten lagde desuden vægt på, at børnene havde boet hos faren i næsten to et halvt år, og at »de ifølge farens troværdige forklaring var blevet revet ud af deres miljø under ekstremt stressende omstændigheder«.

Børnene har siden krydset grænsen til Danmark, hvor Syd- og Sønderjyllands Politi er i tæt kontakt med familien i forhold til dens sikkerhed.

Politiet fortsætter efterforskningen af sagen, lyder det afsluttende fra politikredsen, der for nuværende ikke har yderligere at tilføje af hensyn til efterforskningen.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.