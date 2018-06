Kia Lilballe var passager på den ene af de to busser, der fredag kørte sammen på Køge Bugt Motorvejen. Hun synes, at busselskabets reaktion var upassende og uprofessionel.

»Jeg er dybt chokeret. Det var en meget voldsom oplevelse, og den behandling, vi har fået af Flixbus, er dybt uprofessionel.« Sådan siger Kia Lilballe om den oplevelse hun havde i fredags, da hun var involveret i en busulykke på Køge Bugt Motorvejen.

30-årige Kia Lilballe var på vej i bus fra København til Århus for at besøge en veninde. Hun var faldet i søvn, men vågnede da chaufføren foretog en hård opbremsning.

»Folk råber 'stop', 'stop'. De bliver skubbet frem og falder ned på gulvet. Og så rammer den anden bus os bagfra,« fortæller Kia Lilballe.

Bagenden på den bus, Kia Lilballe sad i, var smadret og bagruden knust.

De to busser stødte sammen kort før klokken 14:00 nær afkørslen til Solrød. Ulykken skabte enorme køer på motorvejen og forlængede rejsetiden i op til to timer og 40 minutter.

Efter sammenstødet udbrød der kaos i bussen, fortæller Kia Lilballe.

»Bagruden smadrer og der flyver glasskår ned over folk på de bagerste sæder. Jeg kan se gennem bagruden, at bussen bagved er helt smadret. Det første, jeg tænker, er, at nogen er døde. Folk bliver ved med at råbe »er nogen kommet til skade?«. Der er mennesker med blod i ansigtet, og andre har slået armen,« fortæller Kia Lilballe.

Efter det første chok begyndte Kia Lilballe at mærke smerter i hovedet, nakken, armen og maven. Hun sov, da de to busser stødte sammen, så hun vidste ikke, hvordan hun havde slået sig.

Kia Lilballe tog dette billede af sig selv umiddelbart efter ulykken.

Da ambulancerne ankom, gav redderne hende en halskrave på og spændte hende fast på en båre, så hun ikke kunne bevæge sig. Inden de bar hende ud i ambulancen, bad Kia Lilballe den ene redder tjekke hendes telefon, så hun kunne se om hendes forældre havde forsøgt at kontakte hende.

»Han viser mig så en sms fra busselskabet, hvor der står, at skaderne er overfladiske. Rundt om mig er der folk, der græder og klager over smerter. Den sms er så upassende som noget kan være. Jeg synes ikke, at man som busselskab kan være det bekendt,« siger Kia Lilballe.

Kia Lilballe fik denne sms fra Flixbus, mens hun havde halskrave på og var på vej ind i en ambulance.

Heldigvis omkom ingen personer i ulykken, men 60 personer blev kørt til forskellige sygehuse, heraf fem til traumeafdelinger. Kia Lilballe blev kørt til Traumecenteret på Køge Sygehus. Hun havde ikke brækket noget, men i dag – tre dage senere – har hun stadig smerter i ryggen og armen, og er sygemeldt fra sit arbejde i Københavns Lufthavn.

Hendes baggage har hun ikke fået.

»Jeg ringede til deres kundeservice og fik at vide, at min baggage er væk. Jeg spurgte også, om jeg kunne få krisehjælp, men det kunne de ikke svare på. De havde mere travlt med at fortælle, hvor chokerede de selv var over ulykken.«

To busser er stødt sammen på Køge Bugt Motorvejen. Foto: Mathias Øgendahl

I en mail til B.T. beklager Flixbus den uheldige sms og den service Kia Lilballe har fået.

»Vi er kede af, hvordan den omtalte sag har udviklet sig, og vi kan forsikre, at det ikke er den standard, som vores kundeservice og krisehåndtering normalvis lever op til. Vi vil hurtigst muligt revidere vores proces for den behandling, som vores danske kunder møder efter en ulykke. Passagerens baggage er blevet fundet og bliver leveret på hendes adresse i dag. Vi er i øjeblikket i gang med at undersøge hendes henvendelser til kundeservice og vil straks vende tilbage til hende i forhold til andre mulige henvendelser. SMS-informationen til alle passagerer, som I referer til, blev sendt ud kort efter ulykken. Vores efterbehandlings-team ringede til passagerer over weekenden for at tilbyde hjælp. Vi er igang med at undersøge, hvorfor passageren, som I refererer til, ikke var på vores kontaktliste. Vores passagerers og chaufførers sikkerhed og tilfredshed er altid vores højeste prioritet. Derfor er vi i gang med at undersøge omstændighederne omkring denne sag nærmere og vil tage alle forholdsregler og nødvendige skridt for at forebygge, at dette skal ske igen,« skriver selskabet i en mail til B.T.