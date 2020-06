Østre Landsret afviser sag om injurier mod tre politikere på grund af deres status som folketingspolitikere.

Politikerne Naser Khader (K), Marcus Knuth (K) og Martin Henriksen (DF) får kan ånde lettede op efter dommen i en injuriesag anlagt af Sherin Khankan, der er direktør for Exitcirklen og imam.

For Østre Landsret har tirsdag afvist en sag mod de tre politikere samt frifundet Naser Khader for en anden del af sagen.

I sagen har Sherin Khankan sagsøgt de tre politikere for at have sværtet hende til på strafbar vis i en mail. I mailen skrev de til andre udlændingeordførere, at Sherin Khankan havde ekstreme holdninger.

Landsretten afviser sagen, fordi folketingsmedlemmer ikke kan drages til ansvar for deres ytringer i Folketinget, medmindre Folketinget har givet sit samtykke, hvilket ikke er tilfældet her.

Naser Khader blev ud over indholdet i mailen sagsøgt for på Facebook at have kaldt Sherin Khankan for radikal islamist. Den del har Østre Landsret frifundet ham for.

Her ligger landsretten vægt på, at Naser Khaders udtalelser var fremsat som led i en offentlig debat om emner af væsentlig samfundsmæssig interesse.

Landsretten skriver blandt andet, at det må tillægges betydning, "at Sherin Khankan, udover at være leder af Exitcirklen, også er samfundsdebattør og selv tog del i den nævnte offentlige debat om politikeres indblanding.

- Herunder navnlig Naser Khaders i tildeling af satspuljemidler til Exitcirklen. Der må derfor gælde vide rammer for den kritik, som hun må tåle som følge heraf, skriver retten.

