Østre Landsret afviser en sag om injurier mod tre politikere, fordi Folketinget ikke har givet samtykke.

Politikerne Naser Khader (K), Marcus Knuth (K) og Martin Henriksen (DF) får medhold i injuriesag anlagt af Sherin Khankan, direktør for Exitcirklen og imam.

Det er resultatet af en dom i Østre Landsret tirsdag.

Her afviser landsretten Sherin Khankans sag mod de tre politikere for at have sværtet hende til på strafbar vis i en mail. I mailen skrev de til andre udlændingeordførere, at Sherin Khankan havde ekstreme holdninger.

Landsretten afviser sagen, fordi folketingsmedlemmer ikke kan drages til ansvar for deres ytringer i Folketinget, medmindre Folketinget har givet sit samtykke, hvilket ikke er tilfældet her.

Naser Khader blev ud over indholdet i mailen sagsøgt for på Facebook at have kaldt Sherin Khankan for radikal islamist. Den del har Østre Landsret frifundet ham for.

