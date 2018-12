Den amerikanske skuespiller Kevin Spacey har udgivet en bizar video samme dag, hvor han blev sigtet for et seksuelt overgreb mod en 18-årig mand.

Videoen, der blev lagt ud mandag, har fået en hård medfart på de sociale medier, hvor den bliver ristet for at være usmagelig og dårligt timet.

Under Me Too-kampagnen blev Kevin Spacey beskyldt for en lang række seksuelle overgreb mod unge mænd.

Ved udgangen af 2017 var der offentliggjort 15 anklager mod skuespilleren.

Anklagerne førte til, at den 59-årige skuespiller blev fjernet fra den populære Netflix-serie 'House of cards'.

I serien spillede han den magtsyge og ondskabsfulde præsident Frank Underwood, hvor han i flere ikoniske scener taler direkte og ærligt ind i kameraet om sine forbrydelser.

Netop denne kamerametode tager Kevin Spacey i brug i den bizarre video, der varer tre minutter og seks sekunder.

Videoen har titlen »Let Me Be Frank«, og det er uvist om, han taler som sig selv eller som karakteren Frank Underwood.

Det fremstår heller ikke klart, om han taler om karakterens forbrydelser eller om de forbrydelser, han selv er anklaget for.

»Selvfølgelig er der nogen, der tror på det hele og bare har ventet på at høre mig indrømme det hele, de glæder sig til at høre mig sige, at det hele er sandt, og at jeg har fået, hvad jeg har fortjent. Ville det ikke være nemt, hvis det hele var så enkelt? Kun du og jeg ved, at det aldrig er så enkelt - hverken i politik eller i livet,« siger han i videoen, hvor han hverken benægter eller indrømmer overgrebene.

Anklagerne mod Kevin Spacey har betydet, at Netflix har produceret en hel sæson af House of Cards uden den dobbelt oscarvindende skuespiller.

Seriens 6. sæson følger i stedet Frank Underwoods hustru, Claire Underwood, spillet af Robin Wright.

I videoen forsøger Spacey at iscenesætte et comeback for den onde præsident:

»Vi er ikke færdige, uanset hvad folk siger. Og desuden ved jeg, hvad du vil have - du vil have mig tilbage,« siger Kevin Spacey i videoen.

På de sociale medier får videoen en hård medfart fra komikere og andre morsomme typer:

Flere trækker paralleller til den politiske situation i USA lige nu:

Government shutdown Day 3. Kevin Spacey is back. — Trevor Moore (@itrevormoore) December 24, 2018

Kevin Spacey trying to stage a comeback by denying sexual assault allegations in a Christmas themed House of Cards fan fiction video is certainly a late 2018 plot twist I didn't see coming https://t.co/N7YxWyoOYQ — Josh Billinson (@jbillinson) December 24, 2018

Videoen blev offentliggjort samtidig med nyheden om, at Kevin Spacey den 7. januar skal møde i retten i Massachusetts. Han er sigtet for at have forgrebet sig på en 18-årig dreng på en bar i 2016.

Kevin Spacey risikerer op til fem års fængsel, hvis han bliver dømt.