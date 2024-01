Her er Sydøstjyllands svar

Det har ikke været muligt for B.T., at få et interview med Sydøstjyllands Politi. I stedet har politiet sendt følgende skriftlige svar om forløbet forud for dødsulykken:

Ca. 1 time inden ulykken havde politiet meget kortvarigt kontakt med nu dømte vanvidsbilist. Den pågældende patrulje var på en anden akut opgave i Kolding midtby, da de observerede den nu dømte person siddende som fører i en bil, som hurtigt forlod stedet. Personen fremstod for patruljen påvirket og patruljen indledte derfor, på trods af at være i en anden akut opgave, en såkaldt rundering for at finde det pågældende køretøj. Patruljen havde på grund af de indledende omstændigheder kun ’en større mørk bil’ som mål for deres rundering, idet registreringsnummer eller andet ikke var kendt for patruljen. Runderingen førte desværre ikke til, at det pågældende køretøj blev fundet’.

De begrænsede oplysninger om køretøjet blev ikke delt med øvrige patruljer i politikredsen. Set i lyset af det efterfølgende forløb har Sydøstjyllands Politi ligesom alle andre bestemt et ønske, om at patruljen havde haft heldet med sig under runderingen, og at personen dermed var blevet standset inden han senere forulykkede.

Politiets efterfølgende håndtering af hændelsen, hvor to bilister følger efter den senere dømte vanvidsbilist, er Sydøstjyllands Politi enig i, fremstår som mindre hensigtsmæssig. For at politiet kan komme hurtigt til stedet, kræver det dog, at der er ledige patruljer i det konkrete område eller der er patruljer, der kan frigøres fra andre politiopgaver. Det kan i sig selv være en udfordring – bl.a. i forhold til et gerningskøretøj, der hele tiden er i bevægelse. Det er samtidig normal praksis, at en anmelders opkald bliver overført til nabokredsen, hvis det pågældende køretøj er på vej ind i den pågældende politikreds. Det sker for dermed hurtigst muligt at kunne få kontakt til køretøjet, der som nævnt hele tiden er i bevægelse. Eventuelle patruljer, der er efter et sådant køretøj, vil som udgangspunkt altid fortsætte. Sydøstjyllands Politi anerkender, at det kan virke uhensigtsmæssigt ud fra en anmelders perspektiv, at vedkommende bliver viderestillet mellem politikredsene. Men det skyldes i det konkrete tilfælde alene det faktum, at det eftersatte køretøj skiftede kørselsretning og alligevel ikke forlod politikredsen.

Det er en tragisk og alvorlig straffesag, og det giver anledning til, at vi evaluerer hændelsesforløbet med henblik på at kunne uddrage læringspunkter i vores bestræbelser på hele tiden at blive et bedre politi’, udtaler vicepolitiinspektør Allan Nielsen, der også understreger, at ’uanset hvor mange patruljer, vi har, så kan vi desværre ikke altid have en patrulje alle steder på alle tidspunkter.’