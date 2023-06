Aktivister slog natten til onsdag til mod flere end 100 biler i et område på Frederiksberg.

En af de mange lokale bilejere, som blev ramt af det omfattende hærværk, er Kenneth Gertsen.

Han kom i morges ud og fandt begge familiens biler uden luft i dækkene.

»Min første fornemmelse var vrede,« fortæller Kenneth Gertsen.

»Så kunne jeg se, at der var lagt noget i forruden, en slags forklaring eller måske lidt en undskyldning. Det var pænt skrevet, men stadig pisseirriterende,« siger han.

Bag hærværk mod de flere end 100 biler står tilsyneladende gruppen 'Tyre Extinguishers', som flere gange tidligere har slået til mod biler i københavnsområdet.

Organisationens mål er at gøre det umuligt at eje en 'enorm, forurenende firehjulstrækker i verdens byområder', lyder det på organisationens hjemmeside.

Det vil man gøre, skriver man, ved at 'lukke luften ud af disse massive, unødvendige køretøjer og dermed ulejlige deres ejere'.

Kenneth Gertsen fra Frederiksberg oplevede onsdag morgen, at begge familiens biler var blevet piftet. Foto: Privatfoto. Vis mere Kenneth Gertsen fra Frederiksberg oplevede onsdag morgen, at begge familiens biler var blevet piftet. Foto: Privatfoto.

Kenneth Gertsen erklærer en vis form for sympati med personerne bag.

»Det er mennesker, som kerer sig om noget, men som ødelægger det for andre. De føler sig ikke hørt og tager sagen i egen hånd,« forklarer han.

»Men det er altså stadig pisseirriterende for almindelige mennesker, der bare skal på arbejde,« tilføjer han.

Kenneth Gertsen fortæller, at familien relativt hurtigt fik løst problemerne og igen blev køreklar i morges.

Men han undrer sig alligevel over, at det er gået ud over ham.

»Begge vores biler er Peugeoter, og ingen af dem er store SUV'er, som de ellers skriver, at de går efter. Så jeg forstår ikke rigtig, hvorfor de har taget dem,« siger Kenneth Gertsen.

Københavns Politi tweetede onsdag morgen om hærværket, som har fundet sted i området omkring Solsortvej, Egernvej og Duevej på Frederiksberg.

»Vi efterforsker hærværket, og vi hører gerne fra borgere, der har set noget,« skrev Københavns Politi ved den lejlighed.

Man opfordrede samtidig borgere med oplysninger i sagen til at henvende sig på 1-1-4.