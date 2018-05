Peter Madsens beslutning om ikke at anke skyldsspørgsmålet øger hans chancer for at få en mildere straf. Det vurderer to af landets førende forsvarsadvokater overfor BT.

Ankesagen mod Peter Madsen kommer ikke til at handle om, hvorvidt han slog Kim Wall ihjel, men kun om, hvilken straf han skal have. BT har bedt de to forsvarsadvokater Henrik Stagetorn og Mette Grith Stage vurdere, hvad det får af betydning for ankesagen, og de er enige om, at det stiller Peter Madsen bedre i forhold til at få en mildere straf.

»Jeg kender kun sagen fra pressen, men umiddelbart virker det som om, at anklagemyndigheden havde en relativt stærk sag mod Madsen. Derfor kan det være ganske fornuftigt at satse alt på, at straffen skal formildes. Herved udgår forsvareren først at skulle argumentere for, at Madsen er uskyldig men derefter sige, at HVIS han så alligevel er, så skal straffen være x antal år. Det er sådan en retssag fungerer, men det kan godt give noget signalforvirring. Ved at anke udmåling kan forsvareren koncentrere sig 100% om den rigtige straf,« skriver Mette Grith Stage i en mail til BT.

Advokat Mette Grith Stage har erfaring både som anklager og forsvarer. Her er hun fotograferet foran indgangen til Vestre Landsret. Foto: Sonny Munk Carlsen Advokat Mette Grith Stage har erfaring både som anklager og forsvarer. Her er hun fotograferet foran indgangen til Vestre Landsret. Foto: Sonny Munk Carlsen

25. april blev Peter Madsen kendt skyldig i seksuel mishandling, drab, usømmelig omgang med lig samt uforsvarlig sejlads. Retten idømte ham fængsel på livstid, som er lovens strengeste straf. Peter Madsen meddelte via sin forsvarer Betina Hald Engmark straks, at han ville anke dommen.

Statsadvokaten i København har mandag meddelt på Twitter, at ankesagen om Kim Walls død om bord på Peter Madsens ubåd Nautilus 10. august sidste år kun kommer til at omhandle straffens længde.

Ankesagen mod Peter Madsen: Anklagemyndigheden påstår stadfæstelse af byrettens dom på livstid. Peter Madsen påstår formildelse af straffen. Ankesagen kommer alene til at vedrøre straffens udmåling og ikke skyldsspørgsmålet. Sagen er endnu ikke berammet #anklager — Statsadvokaten i København (@AnklagerSAK) May 7, 2018

Henrik Stagetorn, der er partner i advokatfirmaet Stagetorn, har fulgt sagen intenst gennem medierne. Han gætter på, at Peter Madsen indser, at muligheden for frifindelse er lille.

»Det er et gæt, men jeg vil tro, at Peter Madsen anser det for usandsynligt, at han vil blive frikendt for drab. Derfor kan han lige så godt styrke sine muligheder for at få en mildere straf. Forsvareren vil slå på, at det er usædvanligt at give livstid for et enkelt drab til en person, der er tidligere ustraffet,« siger han.

Gennem hele retssagen, der forløb over 12 retsdage, har Peter Madsen erklæret sig uskyldig. At han nu undlader at anke skyldsspørgsmålet er ikke det samme som en tilståelse, siger Mette Grith Stage.

»Det er bestemt ikke det samme,« skriver hun.

Forsvarsadvokat, Henrik Stagetorn. Foto: Jens Nørgaard Larsen Forsvarsadvokat, Henrik Stagetorn. Foto: Jens Nørgaard Larsen

I byretten strakte sagen sig over 12 dage, men fordi der nu kun skal tages stilling til straffen, kan Landsretten formentlig klare sagen på en dag eller to. Fordi der ikke skal findes så mange ledige retsdage, kan sagen formentlig også komme for tidligere.

At Peter Madsen nu opgiver at anke skyldsspørgsmål betyder også, at han kan få ophævet sin besøgs- og brevkontrol. Retten har afsagt en kendelse der betyder, at Peter Madsens breve bliver læst, og at han kun i begrænset omfang kan modtage breve og få besøg. Begrundelsen er, at han kan påvirke vidner, men den begrundelse bortfalder nu, hvor der ikke skal føres vidner.

»Forsvareren vil formentlig bede anklagemyndigheden om at ophæve besøgs og brevkontrollen. Det kan klares med et pennestrøg, og hvis anklagemyndigheden ikke vil gøre det, kan forsvareren indbringe spørgsmålet for Landsretten,« siger Henrik Stagetorn.

Forsvarer Betina Hald Engmark ankommer til Københavns Byret, hvor retssagen imod Peter Madsen fortsætter i retssal 60, torsdag den 5. april 2018. Peter Madsen er tiltalt for at have dræbt den svenske journalist Kim Wall på sin ubåd, parteret liget og kastet delene i havet. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2018) Foto: Mads Claus Rasmussen Forsvarer Betina Hald Engmark ankommer til Københavns Byret, hvor retssagen imod Peter Madsen fortsætter i retssal 60, torsdag den 5. april 2018. Peter Madsen er tiltalt for at have dræbt den svenske journalist Kim Wall på sin ubåd, parteret liget og kastet delene i havet. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2018) Foto: Mads Claus Rasmussen

Det er ikke lykkedes BT at få en kommentar fra Peter Madsens forsvarer Betina Hald Engmark. Der er endnu ikke fastsat en dato for, hvornår ankesagen skal køres ved Landsretten.