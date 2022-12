Lyt til artiklen

Replikken skulle være faldet ombord på en færge mellem Aarhus og Odden en sommerdag sidste år.

»Det, jeg fortalte dig før, det må ikke komme videre, du må kraftedeme ikke sige det til nogen, så er det min røv,« lød det angiveligt (mere om det senere).

Men nu kan indholdet af samtalen ifølge Børsen alligevel koste dyrt for to kendte, danske erhvervsfolk – i form af både bøde- og fængselsstraf for insiderhandel.

Mediet har således fået aktindsigt i den tiltale, som National Enhed for Særlig Kriminalitet har rettet mod storbonden og tidligere formand for landbrugsorganisationen Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede Jørgensen, og ejendomsmatadoren Søren Enggaard.

Her spiller den 16 minutter lange telefonsamtale fra 10. juni 2021 en vigtig rolle.

For undervejs i den skulle daværende bestyrelsesmedlem i Alm. Brand, Flemming Fuglede Jørgensen, fra færgen mellem Sjælland og Jylland højlydt havde fortalt Søren Enggaard, at Alm. Brand var på vej til at opkøbe Codan Forsikring.

Problemet: Storhandlen blev først offentliggjort dagen efter.

Forinden havde Søren Enggaard dog ifølge tiltalen, som Børsen altså har fået indsigt i, nået at købe aktier i Alm. Brand for helt præcist 981.260 kroner.

At sagen overhovedet kom frem skyldes journalisten Niels Lillelund. Han var ombord på færgen og skrev en artikel om den højlydte samtale i Jyllands-Posten nogle uger senere under overskriften 'Storskryderen på Storebælt'.

Foruden citatet i begyndelsen af artiklen fremgik det også, at manden på færgen 'ordnede verden per telefon og delte sine hemmeligheder med verden'. Endda på medhør.

Og det skulle altså dreje sig om Flemming Fuglede Jørgensen.

Finance Watch har tidligere i år beskrevet, at politiet havde taget sagen op, efter at Alm. Brand havde iværksat en intern undersøgelse.

»Vi betragter hermed sagen for afsluttet for Alm. Brands vedkommende, og det er nu op til myndighederne at vurdere, om der skal ske yderligere,« lød det dengang fra forsikringsselskabet til mediet.

I den forbindelse trak Flemming Fuglede Jørgensen sig med øjeblikkelig varsel fra bestyrelsen i Alm. Brand. Ha afviste, at det havde noget med sagen at gøre.

Hårdest tegner straffen sig dog for Søren Enggard, der er tiltalt for decideret insiderhandel, fordi han købte aktier baseret på den forhåndsviden, han fik den sommerdag sidste år. Det giver sædvanligvis en ubetinget fængselsstraf.

Han fik i øvrigt ikke meget ud af sit opkøb af Alm. Brand-aktier. For kursen er siden faldet og faldet og faldet.

Ingen af de to hovedpersoner har udtalt sig til Børsen. Sagen skal for retten til maj.