Normalt er store forsvindningsnumre det, tryllekunstnere stræber efter. Men for tryllekunstner Steen Pegani var det syn, der mødte ham torsdag morgen, lige i overkanten.

En godt 100 kg tung forsvindningsstol, som Pegani har investeret i, er nemlig forsvundet fra hans baggård. Nu beder han om hjælp.

»Jeg kan selvfølgelig godt se ironien i, at en forsvindingsstol pludselig forsvinder. Men det er jo faktisk pisse hamrende irriterende,« siger Steen Pegani til B.T.

Senest den tunge stol, der har kostet godt 40.000 danske kroner at få fabrikeret i udlandet, var ude af sin kasse, var i forbindelse med Zulu Awards tidligere på året.

Her forsvandt ingen ringere end Pilou Asbæk ved stolens hjælp for at dukke op blandt publikum.

Men nu er stolen altså selv blevet et offer for et forsvindingsnummer.

Til dagligt driver Steen Pegani en butik med salg af trylle-remedier til både amatører og professionelle i Horsens.

Onsdag havde han i forbindelse med oprydning på sit lager placeret den 100 kg tunge stol i baggården på en palle.

Og her var det meningen, den skulle blive stående et stykke tid.

Derfor var han noget forbavset, da kassen med forsvindingsstolen var væk, da han fandt vej til sin butik torsdag morgen.

»Jeg vil selvfølgelig vildt gerne have den tilbage. Det har taget to og et halvt år at få den bygget. Det er jo en betydelig investering.«

»Samtidig kunne den teknisk set have været på vej til en kunde. Og så havde jeg været i store problemer.«

Steen Pegani fortæller desuden, at han mistænker, at kassen med forsvindningstolen er blevet taget af folk, der tror, de havde scoret sig en omgang musikudstyr.

Det skyldes hovedsageligt, at stolen bliver opbevaret i en kasse, der til forveksling kunne minde om en til opbevaring af forstærkere eller andet musikudstyr.

Kassen, som forsvindningsstolen bliver opbevaret i. Foto: Steen Pegani

»Derfor har vi også meldt det til politiet - og så håber vi, at de finder den på en rasteplads, hvor tyvene har dumpet den, da de fandt ud af, hvad der var i.«

»Samtidig har jeg også skrevet et opslag på Facebook om stolen, og det kan jeg se bliver delt flittigt blandt andre tryllekunstnere rundt om i verden,« forklarer Steen Pegani.

Selv hvis tyvene, som har taget stolen, kunne finde på at forsøge at sælge stolen, mener Steen Pegani ikke, de ville komme langt.

Tryllekunstner Steen Pegani. Foto: Steen Pegani

Det er nemlig kun personer med specifik viden om stolen, der vil kunne bruge den, fortæller han.

»I første omgang er jeg ret forundret over, at tyvene har kunnet slæbe den væk fra baggården. Den vejer jo ret meget. Så enten har de været mange om det, eller også har de haft en palleløfter.«

»Folk i tryllekunstnermiljøet kan de ikke sælge til. Og ingen andre end tryllekunstnere vil kunne finde ud af at bruge stolen. Der er nemlig ingen manual, da vi passer meget på vores hemmeligheder,« siger han.

I håbet om at genfinde forsvindningsstolen har Steen Pegani udlovet en dusør, som han krydser fingre for, kan få den tryllet frem.

Den er enten en privat-optræden af netop Steen Pegani eller et gavekort på 7.500 kroner til hans butik.