Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Fredag skulle retssagen mod TikTok-manden være startet, men sygdom har sat en midlertidig stopper for retssagen.

Coronaen har slået til igen.

Denne gang er det hos Københavns Politis Anklagemyndighed, der er blevet lagt ned af den forhadte virus.

»Jeg har haft corona, og jeg lider stadigvæk under det. Anklagemyndighedens forberedelse har været ikke eksisterende. Det har jeg meddelt retten, så mere drama er der ikke i det,« siger anklager Anders Larsson.

Han fortæller videre, at der heldigvis er sat god tid af til den længe ventede retssag.

»Nu starter vi i stedet 18. januar, heldigvis har vi berammet sagen med en ekstra retsdag. Det er egentlig også fint, at der ikke kommer en måneds pause i sagen over juleferien,« siger anklageren, der er blevet rask og igen mødt på arbejde.

I alt er TikTok-manden, som han bliver kaldt, tiltalt for at have udsat 26 ofre for adskillige tilfælde af voldtægt, vold, krænkelser og ulovlig tvang.

Den 30-årige mand er tiltalt i et 11 sider langt anklageskrift med hele 36 forhold.

Her besøger manden B.T.s redaktionslokaler, da vi lavede et interview med ham. Foto: Trina Nielsen Vis mere Her besøger manden B.T.s redaktionslokaler, da vi lavede et interview med ham. Foto: Trina Nielsen

Det fremgår af anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, at fire af ofrene var mindreårige, da de blev udsat for voldtægter eller andre seksuelle overgreb.

Ligeledes blev flere af den nu 30-åriges mands ofre udsat for flere forbrydelser samtidig og over længere perioder.

I et af forholdene bliver det beskrevet, at en mindreårig pige blev frihedsberøvet på et kollegie. Sammen med en anden gerningsmand, der var mindreårig på gerningstidspunktet, hængte de den mindreårige pige op på en trappe i nogle reb.

På kollegieværelset blev hun over flere dage udsat for flere voldtægter, voldtægter ved andet seksuelt forhold end samleje, vold og blufærdighedskrænkelse.

I det lange anklageskrift fremgår det blandt de mange forhold, hvor flere af ofrene er blevet udsat for flere forbrydelser, at TikTok-manden er tiltalt for blandt andet 12 fuldbyrdede voldtægter, seks forhold for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, seks forhold for blufærdighedskrænkelse og seks forhold for vold.

Den 30-årige mand har siddet fængslet siden 18. maj 2021, hvor han blev anholdt efter en større gruppe kvinder og piger anmeldte ham til Københavns Politi.

B.T. følger sagen.