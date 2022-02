Flere patruljer og politibetjente var tirsdag til stede ved Storcenter Nord i Aarhus.

Den massive tilstedeværelse skyldtes, at Østjyllands Politi tirsdag 18.37 fik en anmeldelse om, at en mand var blevet set, med hvad der lignede en pistol gemt i jakken, da han steg ud af en bil ved Storcenter Nord for derefter at gå ind i storcenteret.

Området omkring Netto blev afsøgt, og kort efter fik betjentene kontakt til en 32-årig mand, der passede på signalementet.



Manden blev visiteret, men blev ikke fundet i besiddelse af en pistol.

Herefter blev hele storcenteret gennemsøgt, men der blev ikke fundet nogen våben, og der blev heller ikke fundet andre personer med relevans for sagen.



Efterfølgende blev den bil, som den 32-årige mand var kørt fra stedet i, standset og gennemgået.

Heller ikke her blev der fundet nogen våben.

Der var altså ikke noget, der tydede på, at nogen havde gået rundt i storcenteret med en pistol.