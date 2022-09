Lyt til artiklen

Små syv millioner kroner i bøde og en betinget fængselsstraf.

Det er hvad, der nu er på vej til et dansk ægtepar, der ejer flere danske slotshoteller.

Det er Vestre Landsret, der har kendt ægteparret Gorm og Ann Vibeke Lokdam skyldige i momssvig for flere millioner kroner.

Tiltalen mod de to blev rejst helt tilbage i 2014, men den endelige dom har været længe undervejs.

Den oprindelige dom fik de af Retten i Aalborg sidste år, men de ankede sagen til landsretten med krav om frifindelse.

De blev ikke frifundet, og landsretten har ifølge Nordjyske stadfæstet dommen.

Ifølge mediet har ægteparret indeberettet for lille momsbetalingen til staten ved at give indtryk af, at deres kunder til arrangementer har betalt separat for lokaleleje.

Det er nemlig en momsfri ydelse. Men i virkeligheden har kunderne modtaget én samlet faktura med betaling af moms af hele beløbet.

Lokdam-ægteparret ejer Danske Slotshoteller, der har - ja - slotshoteller rundt omkring i Danmark. Det drejer sig blandt andet om slotshotellerne Store Restrup, Kokkedal og Sophiendal.

Det er ikke første gang, at Gorm Lokdal får en stor bøde i en momssag. Det skete også i 2010, hvor han blev dømt til at betale 10 millioner kroner. Og i 2020 mente han, ifølge TV 2 Østjylland, at Fødevarestyrelsens kontrollanter kørte en hetz mod ham efter alvorlige bemærkninger.