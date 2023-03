Lyt til artiklen

Hvad der startede som en hyggelig dag på det landskendte Døllefjelde-Musse Marked, endte i maj sidste år i et blodigt knivdrab.

Et 20 centimeter langt stiksår på den 32-årige Deniz Köktas gennemborede nemlig hans brystkasse, bughule og lever, ligesom pulsåren til nyren blev skåret over.

Efter 120 blodtransfusioner stod Deniz Köktas' liv ikke til at redde – og han afgik ved døden et døgn senere.

Nu er den 29-årige mand, der førte kniven, kendt skyldig i drab. Det har Retten i Nykøbing Falster mandag eftermiddag afgjort. Han er desuden kendt skyldig i sagens øvrige forhold, hvor han blandt andet var tiltalt for dødstrusler mod en medindsat og for overtrædelse af kniv- og færdselsloven.

En 29-årig mand er tiltalt for drabet op 32-årig Deniz Köktas, der blev stukket med kniv ved Døllefjelde-Musse Marked sidste år.

Selv har den 29-årige mand hele vejen igennem nægtet sig skyldig i drab. Han har erkendt, at det var ham, der førte kniven, men at det var en panikhandling, hvor han handlede i nødværge.

»Det var tre mod en. Han var overbevist om, at Deniz var i besiddelse af et våben, han blev slået ud efter og følte sig truet,« forklarede forsvarer Christina Schønsted under sin procedure.

Modsat argumenterede anklager Susanne Bluhm for, at samtlige vidner i retten – undtagen den nu skyldiges kæreste – var enige om, at det var den 29-årige, der var den udfarende og optrappede konflikten.

»For mig er det helt centralt, at det var tiltalte, der var den opsøgende. Det var ham, der havde våbnet. Han så ingen andre våben, og han var ikke udsat for et overfald. Intet i situationen kunne begrunde så voldsomt et angreb,« lød det under hendes procedure.

Det var blandt andet også knivens skarphed, størrelse, placering på kroppen, og at den var blevet ført med en så betydelig kraft, der lå til grund for skyldskendelsen.

Selv har den nu skyldige mand forklaret, at han ikke selv bemærkede, at han ramte Deniz Köktas med kniven.

Hvad motivet har været til knivoverfaldet, har der været forskellige forklaringer omkring. Selv har den tiltalte henvist til »en dum jargon i fængslet,« hvor de to afsonede en dom i 2018. Han har samtidig forklaret, at han indtil for fem år siden har været medlem af rockerklubben Satudarah.

En anden forklaring har lydt på, at Deniz Köktas skyldte den 29-åriges plejefar penge. En påstand, den 29-årige pure har afvist.

Det var 13. maj omkring klokken 18.15, at den 29-årige mand pludselig trak en kniv mod den 32-årige Deniz Köktas og stak ham i brystet på parkeringsarealet ved Døllefjelde-Musse Marked i Nysted. Herfra udspillede sig en dramatisk redningsaktion, hvor hans venner forsøgte at hjælpe ham til det sidste.

Strafudmålingen for den 29-årige bliver først afgjort i midten af april.

