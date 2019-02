En kendt svensk skuespiller har tilstået drabet på sin 28-årige kone, der også er mor til hans to børn.

Ifølge svenske medier har den 50-årige mand erkendt, at han skar halsen over på kvinden i september 2018.

Seneste udvikling i sagen er ifølge Expressen, at skuespilleren er tiltalt for drabet, der angiveligt skete i parrets fælles hjem i Kista.

Sagen skal for tingsretten i Solna.

Navnet på skuespilleren bliver ikke nævnt, men manden har angiveligt spillet sammen med stjerner som Mikael Persbrandt, Paolo Roberto og Stefan Sauk.

Ifølge anklageskriftet, som Expressen bringer et uddrag fra, er manden tiltalt for at have skåret kvinden i højre side af halsen, der førte til, at kvinden forblødte.

De svenske medier fortæller, at de to mødte hinanden i forbindelse med et filmprojekt i kvindens hjemland. De faldt for hinanden på trods af en stor aldersforskel.

Parret giftede sig, fik et barn og flyttede til Sverige. Men lykken holdt ikke.

I de svenske aviser bliver det beskrevet, hvordan den svenske skuespiller og hans unge kone havde problemer i en længere periode op til den skæbnesvangre søndag aften i september sidste år.

En af den dræbte kvindes veninder har fortalt:

»Hun ringede og sagde, at hun var blevet mishandlet af sin mand. Hun skreg og græd i telefonen,« har en veninde fortalt til Expressen.

Den dræbte kvinde afviste angiveligt at gå til politiet eller de sociale myndigheder.