Det ledende bandemedlem, Hemin Dilshad Saleh, skulle ikke have været anbragt i psykiatrien - det er han for farlig til.

Sådan lyder vurderingen fra psykiater Henrik Day Poulsen i kølvandet på tirsdagens væbnede fangeflugt fra Psykiatrisygehuset Slagelse.

Her var den 24-årige mand, der angiveligt er et ledende bandemedlem af grupperingen NNV-gruppen, varetægtsfængslet i surrogat for et brutalt overfald i en frisørsalon på Nørrebro i forbindelse med bandekonflikten tilbage i 2017.

»I særlig grad personer, der er så farlige som ham. Det vidner om en ekstrem farlighed, som dommeren i sagen klart har undervurderet i sin dom,« fortæller han og henviser til, at det ifølge Region Sjælland er en domstol, som har vurderet, at Hemin Dilshad Saleh skulle varetægtsfængsles i surrogat på en psykiatrisk afdeling og ikke var underlagt besøgskontrol og derfor kunne få besøg af dem, han ville.

»Havde der ligget en betingelse om besøgskontrol eller endda besøgsforbud, så havde han ikke fået besøg. Så på stedet har de fulgt reglerne, men det er helt klart en fejlvurdering fra dommerens side,« lyder det videre fra Henrik Day Poulsen.

Og det er tilsyneladende ikke et enestående tilfælde.

Ifølge Henrik Day Poulsen skal man nemlig til at overveje, hvad de psykiatriske afdelinger rundt om i landet selv kan eller skal løse.

»Vi er ved at have for mange, der burde sidde i et fængsel. De er ofte udadreagerende og dominerer de andre patienter, som typisk er bange for dem, og vi har et system, hvor der er et fængselsvæsen, og det mener jeg, at vi skal gøre brug af, og det burde vi have gjort med den her bandeleder,« siger han, men understreger samtidig, at hvis der er tale om »sindssyge eller mentalt retarderede,« så skal de selvfølgelig i behandling.

»Personer med ADHD får også behandlingsdomme, og de kunne lige så godt sidde i et fængsel,« tilføjer han.

B.T. har forelagt kritikken for Domstolsstyrelsen, men de er ved avisens deadline ikke vendt tilbage.

Politisk kritik

Det var under et besøg, at Hemin Dilshad Saleh blev befriet fra den psykiatriske afdeling. Besøgsvennen havde smuglet to pistoler med ind på afdelingen i en kage, som de to efterfølgende brugte til at true personalet til at lukke dem ud fra stedet. Udenfor ventede en håndfuld mænd, der kørte dem væk.

I kølvandet på den dramatiske fangeflugt har en lang række politikere undret sig over, hvorfor Hemin Dilshad Saleh, der af politiet bliver betragtet som farlig, ikke var bedre bevogtet på stedet.

Derfor har Justitsminister Nick Hækkerup efterlyst en redegørelse, der skal give svar på, om der er sket nogen fejl i processen. Redegørelsen forventes at være færdig om to måneder, men det er ifølge retsordfører hos Dansk Folkeparti Peter Skaarup alt for lang tid at vente.

»Den redegørelse skal ligge der i løbet af få dage, så vi vil bede ministeren om at udvise rettidig omhu og få det gjort i en fart,« sagde han torsdag til B.T. og tilføjede, at han havde svært ved at forstå, hvorfor der ikke blev passet bedre på Hemin Dilshad Saleh.